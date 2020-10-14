إيطاليا تستضيف هولندا.. وإنكلترا تلتقي الدنمارك

دوليه

تستضيف ايطاليا اليوم نظيرتها هولندا في الجولة الرابعة من المجموعة الاولى في دوري الامم الاوروبية، كما تبرز في المجموعة الثانية مباراة انكلترا مع الدنمارك، في حين يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الكرواتي في المجموعة الثالث. وتسعى ايطاليا الى تعزيز موقعها في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة عن خصمها اليوم والمنتخب البولندي.

ورغم حفاظه على صدارة المجموعة، ألقت مباراة المنتخب الايطالي مع مضيفه البولندي الأحد الضوء مجددا على ضرورة اجراء تعديلات في خط هجوم ايطاليا.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي الذي كان كافيا ليحتفظ الآزوري بصدارة المجموعة برصيد خمس نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام نظيريه الهولندي والبولندي في ظل التعادل السلبي بين المنتخبين البوسني والهولندي بالمباراة الأخرى في المجموعة.

وألقت مباراة بولندا الضوء مجددا على الأداء الهجومي للآزوري وهو ما قد يدفع روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق الى تجربة أساليب هجومية جديدة في مباراة الفريق اليوم امام هولندا. وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الايطالية الرياضية في صفحتها بعد اللقاء: «ايطاليا لطيفة، لكنهم لا يعضون». وعلقت صحيفة «كورييري ديلي سبورت»: «ايطاليا التي نحبها».

وقال ايمرسون بالميري، الذي أهدر فرصتين لهز الشباك في المباراة، انه يشعر ان الفريق فقد نقطتين في ظل سير مجريات اللعب بهذه المباراة. وكان ماركو فيراتي أيضا من بين اللاعبين المحبطين، رغم الأداء القوي الذي قدمه مع الفريق بعد عودته الى صفوف الآزوري عقب غيابه عن المباريات الخمسة الماضية للفريق.

وقال فيراتي صانع ألعاب باريس سان جرمان الفرنسي: «التعادل السلبي نتيجة مؤسفة في هذه المباراة لأننا صنعنا الكثير من فرص التهديف، ولكننا أخفقنا فقط في هز الشباك».

وأوضح: «لعبنا بشكل جيد والنتيجة جعلتنا نشعر ببعض الاحباط. وصلنا لمستوى جيد الآن وحتى أمام الفرق المتميزة مثل المنتخب البولندي، نحاول اللعب بطريقتنا التي نعرفها وهو ما يثير فخرنا».وأضاف: «مباراتنا التالية ستكون أمام المنتخب الهولندي، ونعلم أنه الفريق الذي يجب أن نتحداه بقوة لانهاء منافسات هذه المجموعة في الصدارة. سنحاول بذل قصارى جهدنا». ومنذ تولى مانشيني المسؤولية في مايو 2018، خاض الآزوري 23 مباراة وهز الشباك خلالها 53 مرة ولكن يبدو أن هجوم الفريق فقد قدرته على تهديد مرمى المنافسين بشكل قوي منذ انتهاء المسيرة الناجحة للفريق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في نوفمبر 2019.

وباستثناء الفوز الكاسح 6 -0 على منتخب مولدوفا وديا الأسبوع الماضي، سجل الآزوري هدفين فقط في آخر ثلاث مباريات خاضها ولم يأت الهدفان عن طريق مهاجمي الفريق.

وينتظر أن يجري مانشيني بعض التعديلات على خط الهجوم في مباراة هولندا اليوم والتي يسعى خلالها الآزوري للفوز مثلما حقق الفوز على نفس الفريق ذهابا 1-0 في عقر داره بالعاصمة أمستردام في سبتمبر الماضي ضمن منافسات نفس المجموعة. واذا حقق الآزوري الفوز في مباراته اليوم، سيصبح المنتخب البولندي هو المنافس الأقوى له فيما تبقى من منافسات المجموعة وبالتحديد في الجولتين الأخيرتين خلال نوفمبر المقبل مع خروج المنتخب الهولندي بنسبة كبيرة من دائرة المنافسة حال خسارته اليوم.

وفي لقاء انكلترا مع الدنمارك ومع تحقيق انتصارين متتاليين في غضون أيام قليلة، ينتظر أن ترتفع معنويات المنتخب الانكليزي ومديره الفني غاريث ساوثغيت بشكل كبير، قبل المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك اليوم.

وقلب المنتخب الانكليزي تأخره بهدف نظيف الى فوز ثمين 2-1 على نظيره البلجيكي الأحد على ستاد ويمبلي، لينفرد بصدارة مجموعته في دوري القسم الأول. كما كان اجتياز هذا الاختبار الهائل، دفعة معنوية كبيرة للفريق ولثقته بنفسه، لا سيما وأنه تحقق بعد الفوز على منتخب ويلز 3-0 وديا قبل أيام قليلة. وقال ساوثغيت «كان اختبارا رائعا، هذا النوع من الاختبارات الذي نحتاجه. هذا هو جمال بطولة دوري أمم أوروبا، حيث تخوض مباريات أمام منافسين من مستويات جيدة». وأضاف «كانت المباراة عالية المستوى حقا من الناحيتين البدنية والخططية. وتحلينا بالثقة وبالتنظيم الجيد».

وأشار «على المستوى الدفاعي، دافع الفريق بأكمله وهو ما يجب فعله في هذه المباريات. كنا أقرب لدرجة الكمال فيما يتعلق بتمركز اللاعبين كما أظهرنا ذكاء وحنكة في التعامل مع الضغط الهجومي من المنافس. أفتخر بشدة بما قدمه اللاعبون في المباراة». ورغم اعترافها بأن الأمور لم تكن على ما يرام تماما، أوضحت صحيفة ديلي تليغراف «الصورة الأكبر لغاريث هي أن الفريق يمكنه ايجاد وسيلة لتحقيق الفوز دون أن يلعب بشكل جيد». وأضافت «هذا هو ما يفعله الفائزون». وكانت صحيفة غارديان أكثر حذرا وذكرت «ساوثغيت لن يخدع نفسه.. لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في البحث عن الابداع والتماسك الهجومي».

وفي اعادة لنهائي مونديال 2018 تسعى فرنسا الى تكرار انتصارها على نظيرتها كرواتيا بعد أن هزمتها في الجولة الأولى. وكان المنتخب الفرنسي حقق تعادل باهت بنتيجة سلبية أمام نظيره البرتغال في باريس الاحد الماضي.

