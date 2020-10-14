تحديد موعد «كلاسيكو الأرض»

دوليه

كشفت تقارير صحافية اسبانية، عن توقيت مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد، على ملعب كامب نو، في اطار الأسبوع السابع بالدوري الاسباني.

وفقاً لمعلومات اذاعة أوندا ثيرو الاسبانية، ستقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، يوم 24 أكتوبر الحالي في تمام الساعة 05:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وسيتعين على برشلونة وريال مدريد لعب مباراتين قبل الكلاسيكو، حيث سيلعب «البارسا» أولاً ضد خيتافي، ثم فرينكفاروزي المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أما «الميرينغي» فسوف يلعب أمام قادش، ثم شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري الأبطال.يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب «الليغا» هذا الموسم برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، أما برشلونة في المركز الخامس بـ7 نقاط، حيث لعب 3 مباريات، وفاز في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة.

