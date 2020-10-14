إنتر وميلان يتنافسان على ميلينكوفيتش

دوليه

أفاد تقرير صحافي ايطالي، أول من امس أن صراعا جديا احتدم بين ميلان وانتر فور اغلاق فترة الانتقالات الصيفية على نجم دفاع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش.

ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الايطالي، فان الناديين تنافسا على ضم ميلينكوفيتش في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن مبالغة ناديه في الشروط المالية أدت الى فشل الصفقة. وأشار الى أن ميلينكوفيتش رفض مؤخرا تجديد عقده مع الفيولا، الذي ينتهي في صيف 2022، مما جعل النادي يفكر في بيعه هذا الموسم. ‏وأوضح أن فيورنتينا طلب 40 مليون يورو للاستغناء عن ميلينكوفيتش في الصيف الماضي، لكن انتر ربط حسم الصفقة بالاستغناء عن مدافعه ميلان سكرينيار، لذلك تأجلت المفاوضات بين الطرفين لنهاية الموسم الحالي. وقال الموقع الايطالي ان ميلان ظل يتواصل مع وكيل ميلينكوفيتش حتى عقب نهاية فترة الانتقالات، ويخطط الروسونيري لتقديم عرض جديد لفيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

