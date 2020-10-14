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دوليه

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دي بروين غادر معسكر بلجيكا


قال المنتخب البلجيكي، ان لاعب الوسط كيفين دي بروين انسحب من التشكيلة التي تواجه أيسلندا اليوم بدوري الأمم الأوروبية؛ وسيعود لناديه مانشستر سيتي.
واستبدل دي بروين، 29 عاما، في الشوط الثاني خلال خسارة بلجيكا (2-1) أمام انكلترا في دوري الأمم في ستاد ويمبلي يوم الأحد.
وقال منتخب بلجيكا في حسابه على «تويتر» :عاد كيفن دي بروين الى ناديه. لن يكون جاهزا بما يكفي لمواجهة أيسلندا».
ومن المنتظر أن يلعب مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الانكليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة، واذا لم يستطع اللاعب خوض مواجهة أرسنال فانه سيزيد معاناة المدرب بيب غوارديولا، الذي يعاني فريقه من نقص شديد في صفوفه بسبب الاصابة.


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