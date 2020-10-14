بارتوميو: لدينا فريق شاب سيمنحنا السعادة

دوليه

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، ثقته في الفريق الأول لكرة القدم، لتحقيق المزيد من الانجازات ومنح الجماهير البهجة. وقال بارتوميو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الاسبانية: «في كرة القدم لدينا فريق شاب يتمتع بالحماس وسيمنحنا الكثير من البهجة».وأضاف: «فريق كرة السلة أيضا، بدأ بنتائج جيدة، كما هو الحال لفريق الكرة النسائية».

وزاد: «لاعبو فرق برشلونة بدأوا الموسم بالعديد النتائج الجيدة، وأنا سعيد بلقب فريق كرة الصالات».وتابع: «الابتسامة التي لدي حاليا يجب أن تكون على وجوه جميع مشجعي برشلونة».

وأتم: «تحقيق فريق كرة الصالات لقب دوري الأبطال، أمر عظيم، واللاعبون استحقوه بجهدهم، وأود أن أشكر الفريق على عملهم هذا الموسم».

