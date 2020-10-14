«كورونا» يضرب منتخب بيرو

دوليه

أعلن الاتحاد البيروفي للكرة أول من أمس عن استبعاد لاعبين من المنتخب بعد ثبوت اصابتهما بفيروس كوفيد-19، عشية مواجهة مع البرازيل في اطار تصفيات مونديال 2022.

وقال الاتحاد في بيان: «انه بعد تلقي نتائج اختبارات بي سي آر، التي أجريت صباحا (أول من امس)، يعلن الاتحاد البيروفي واللاعبان راؤول رويدياز وأليكس فاليرا بشكل مشترك، استبعادهما من مباراة بيرو والبرازيل». وأشار البيان أن «الحالة الصحية للاعبين لا تتضمن أعراضا خطيرة» يمكن أن تضر بصحة الآخرين. وكان مقررا أن يبدأ رويدياز أساسيا خلال ملاقاة «السيليساو» بقيادة نيمار، في الجولة الثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022. وأكد الاتحاد البيروفي أن «اللاعبين بقيا في عزلة صحية تامة مع الامتثال لكامل البروتوكولات الصحية، في الساعات التي سبقت الاعلان عن نتائج الاختبار»، مشددا على التزامه بتطبيق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأميركي الجنوبي للكرة «كونميبول».

وتمني البرازيل النفس بتكرار فوزها في زيارتها الأخيرة الى ليما في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 عندما خرجت فائزة بهدفين نظيفين في الجولة الثانية عشرة. والتقى المنتخبان ثلاث مرات العام الماضي، بينها مرتين في نهائيات كوبا أميركا في البرازيل وفاز أصحاب الأرض مرتين: 5-0 في الدور الاول، و3-1 في المباراة النهائية، قبل أن تحقق بيرو فوزا معنويا 1-0 في مباراة دولية ودية في لوس أنجليس الأميركية.

