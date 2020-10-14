بيرلو: رونالدو مازال يملك الشغف

دوليه

كشف أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، عن انطباعه بشأن تجربته الأولى كمدرب في وجود لاعب بقيمة كريستيانو رونالدو ضمن فريقه. وقال بيرلو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الاسبانية: «أنا سعيد لوجود أيقونة الكرة العالمية لدي في الفريق، وأن أراه كل يوم، وأقدر على الاشراف عليه في التدريب ورؤيته أثناء المران والمباريات». وشدد على سعادته بوجود رونالدو ضمن فريقه، مشيرا الى أن عمر النجم البرتغالي لم يؤثر على أهم أسلحته وهو الشغف. وأوضح: «وجود رونالدو معنا يسعدني ويسر الفريق بأكمله. انه شخص في سن ال35 ويعمل بنفس الأسلوب الذي كان عليه عندما كان صغيرا، كما أن لديه نفس الشغف نحو لعب كرة القدم كل يوم. انه مثال لنا جميعا». وتابع: «أسلوبي المفضل؟ أسعى دائما للعب كرة هجومية، والتحكم في المباراة، والذهاب الى كل ملعب من أجل فرض أسلوبي». وأكد: «هذا هو هدفنا، لذا لا يهم اذا كنا نلعب في سانتياغو برنابيو أو على أي ملعب آخر، سنطبق نفس الأسلوب ولن يتغير أي شيء». وأتم: «غوارديولا مثال لنا جميعا. لقد برهن أنه من أفضل المدربين منذ سنواته الأولى في أكاديمية برشلونة للشباب ثم عقب تصعيده للفريق الأول. لقد أظهر أنه مثال يحتذى به للمدربين الشباب المهتمين بتطبيق نوع محدد من الكرة الهجومية».