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دوليه

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مدرب التشيك مصاب بالفيروس


ذكر الاتحاد التشيكي لكرة القدم، ان مدرب المنتخب، ياروسلاف شيلهافي، تخلف عن بعثة الفريق التى سافرت الى اسكتلندا بسبب اصابته بفيروس كورونا. ويتواجه المنتخب التشيكي مع مضيفه الاسكتلندي اليوم ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية. وأشار الاتحاد في بيانه الى أن كلا من شيلهافي، واللاعب المصاب بالفريق سيخضعان للحجر الصحي، وسيقومان باتباع الارشادات الطبية والصحية. وأكد الاتحاد أن المدرب في حالة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض. ويحتل منتخب التشيك المركز الثاني في مجموعته، ويسعى للفوز بمباراته أمام اسكتلندا اليوم لاعتلاء صدارتها.


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