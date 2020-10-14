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دوليه

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5 إصابات «كورونا» في الدوري الإنكليزي


أعلن مسؤولو الدوري الانكليزي الممتاز أول من امس عن خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أحدث جولة من الاختبارات للكشف عن كوفيد-19 خضع لها اللاعبون والطواقم الفنية الأسبوع الماضي.
وقال المسؤولون إنّ الأفراد الذين جاءت اختباراتهم إيجابية سيتم عزلهم ذاتياً لعشرة أيام. وأضافوا في بيان: «يؤكد الدوري الممتاز أنه بين الخامس والحادي عشر من أكتوبر خضع 1128 لاعباً وفرداً من الطواقم الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19 وتم اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة من بينهم». وتمّ الكشف عن 34 حالة إصابة إجمالاً بالفيروس المستجد في ست جولات من الاختبارات منذ انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر.


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