5 إصابات «كورونا» في الدوري الإنكليزي

دوليه

أعلن مسؤولو الدوري الانكليزي الممتاز أول من امس عن خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أحدث جولة من الاختبارات للكشف عن كوفيد-19 خضع لها اللاعبون والطواقم الفنية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون إنّ الأفراد الذين جاءت اختباراتهم إيجابية سيتم عزلهم ذاتياً لعشرة أيام. وأضافوا في بيان: «يؤكد الدوري الممتاز أنه بين الخامس والحادي عشر من أكتوبر خضع 1128 لاعباً وفرداً من الطواقم الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19 وتم اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة من بينهم». وتمّ الكشف عن 34 حالة إصابة إجمالاً بالفيروس المستجد في ست جولات من الاختبارات منذ انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر.

