الفاضل.. إنجاز جديد

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أثبت المتسابق عبدالله الفاضل براعته في عالم الدراجات المائية، فهو يحقق الإنجاز تلو الآخر، ويتألق في كل بطولة يشارك فيها فارضاً نفسه على خصومه رغم قوة التنافس الذي يواجهه في كل استحقاق عالمي.

الفاضل انتزع لقب بطولة العالم للدراجات المائية 2020 في فئة كبار المحترفين «سوبر ستوك» التي اختتمت منافساتها أخيراً في بحيرة هافاسو بولاية اريزونا الاميركية، مؤكداً جدارته في تمثيل منتخب الكويت في هذه البطولة التي تحظى بمشاركة كبيرة من نخبة من المتسابقين العالميين.

ولمعت نجومية الفاضل في عدة محافل دولية من قبل، إذ حقق المتسابق الكويتي إنجازات رائعة ومشرفة في بطولة كأس ملك تايلند وفي عدة نسخ سابقة، كما سجل حضوره القوي في بطولة وموسم الإمارات للدراجات المائية، إذ يرفض الخروج من أي مناسبة دون أن يكون عنقه مطوقاً بالميداليات، فالفاضل وضع مسابقة الدراجات المائية الكويتية على خارطة الألعاب المتفوقة وصاحبة الإنجازات.

ويبذل المتسابق جهوداً كبيرة في التدريب والإعداد قبل السفر إلى اي بطولة، لما يمتلكه من طموحات عالية لتمثيل الكويت التمثيل المشرف في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق، عبر المدرب احمد الدواس عن بالغ سعادته بهذا الانجاز العالمي الجديد للمتسابق الفاضل الذي رفع من خلاله علم الكويت على منصات التتويج العالمية.

وأفاد ان الفاضل حصل على كأسي المركز الثاني والثالث في فئتي كبار المحترفين الستوك و»جي بي»، مشيرا الى أن هذا الفوز الكبير كان خلاصه تدريب بدني وفني وعمل متواصل على تنمية مهارات وقدرات اللاعب منذ اكثر من شهرين مع زميله المتسابق راشد الدواس.

وأفاد الدواس ان المتسابق الفاضل كان قاب قريبا من تحقيق لقب فئة الـ «جي بي» اذ تصدر اكثر من نصف الفترة الزمنية لكل من المراحل الثلاث الا انه ولسوء الحظ واجه عددا من الاعطال الفنية في المراحل الثلاث، مؤكدا ان ذلك لن يثني المتسابق عن استمراره في الاستحقاقات والبطولات القادمه.

