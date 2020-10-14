بروتوكول تعاون بين «طموح» و«الألعاب الشتوية»

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وقع ناديا الطموح والألعاب الشتوية الرياضيان بروتوكول تعاون يسمح بتخصيص ساعات تدريب للاعبي ولاعبات «طموح» وهم من ذوي الإعاقات الذهنية في صالة نادي الألعاب الشتوية بشكل دوري لإعدادهم للبطولات الخارجية في الأولمبياد الخاص (روسيا 2022).وقال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي إن النادي سيمنح لاعبي «طموح» ثلاث حصص تدريب في الأسبوع بصالة عجيل عجران التابعة للنادي تحت إشراف طاقم فني مع توفير مستلزمات التدريب.وأضاف العجمي أن خطوة النادي بدعم هؤلاء اللاعبين من ذوي الهمم يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية التي يحرص النادي على تعزيزها لاسيما لذوي الهمم مؤكدا الاستعداد للتعاون مع كل الأندية الرياضية سواء الأهلية أو الخاصة لتحقيق التقدم للرياضة الكويتية.من جانبها قالت رئيسة نادي «طموح» رحاب بورسلي إن هذا البروتوكول فرصة مميزة لاحتواء لاعبي ولاعبات طموح وتعليمهم عددا من الرياضات الشتوية مضيفة أن هذا الأمر له انعكاسات إيجابية على لاعبي ولاعبات النادي سواء رياضيا أو صحيا أو اجتماعيا.وذكرت بورسلي أن النادي أقدم على هذه الخطوة لضمان الاستعداد المبكر للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص المقررة اقامتها في روسيا عام 2022 معربة عن الشكر لرئيس وأعضاء نادي الألعاب الشتوية على استقبال لاعبي طموح وبدء التدريبات لهم بشكل فوري.

