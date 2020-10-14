حرمان السالمية من التعاقدات بسبب مستحقات الخطيب

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قررت لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حرمان نادي السالمية من ابرام أي تعاقدات جديدة لثلاث فترات تسجيل بداية من أكتوبر الحالي، وذلك بسبب خلافات مالية مع لاعبه السابق السوري فراس الخطيب.

ولعب الخطيب للسالمية خلال الفترة من 2017 الى 2019 عندما قررت ادارة النادي فسخ العقد قبل نهايته وضم اللاعب الى الجهاز الفني الذي كان يقوده الوطني سلمان عواد، لكن الخطيب عمل مع الجهاز الفني لفترة وجيزة ثم اعتذر عن عدم الاستمرار ولجأ الى «فيفا» من أجل الحصول على مستحقاته. وحصل اللاعب في أغسطس الماضي على حكماً من لجنة المنازعات في «فيفا» يقضي بحصوله على 130 ألف دينار مقابل مستحقاته المتأخرة لدى النادي. وفي ديسمبر الماضي، فسخ الفلسطيني عدي الدباغ عقده مع السالمية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وانتقل اللاعب بعد فتح باب الانتقالات الشتوية الى القادسية مستغلاً لوائح الاتحاد الدولي التي تجيز للاعب فسخ العقد في حال تأخر حصوله على رواتبه. كما دخلت ادارة السماوي العام 2016 في خلافات مع مدرب الفريق الألماني السابق فولفغانغ وولف الذي رحل عن النادي في يناير من ذلك العام قبل 10 أيام من مباراة الفريق مع الكويت نهائي كأس ولي العهد.

