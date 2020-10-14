العربي هزم «الأولمبي» بهدف كيتا

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خسر المنتخب الأولمبي أمام العربي 0-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ملعب الشباب ضمن خطة اعداد طويلة للأزرق الأولمبي واستعدادات الأخضر لدوري التصنيف الذي سينطلق غداً.

وسجل هدف اللقاء الوحيد الغيني سيكو كيتو المنضم حديثاً الى الأخضر والذي ينتظر ظهوره الرسمي الأول مع الفريق يوم 19 أكتوبر الحالي أمام الجهراء في الجولة الثانية من دوري التصنيف، اذ يغيب العربي عن الجولة الأولى التي تنطلق غداً بـ 4 لقاءات. وكانت مباراة الأول من أمس “البروفة” الأخيرة للبناني باسم مرمر مدرب العربي لاختيار الأسماء التي سيعتمد عليها في دوري التصنيف بعد ارتفاع سقف الطموح لدى جماهير القلعة الخضراء عقب المستويات الجيدة التي قدمها الأخضر في الموسم الماضي والتي توجها بلقب كأس الأمير الشهر الماضي على حساب الكويت 2-1. في المقابل، أنهى الأزرق الأولمبي المرحلة الأولى من فترة الاعداد والتي شهدت 7 مباريات تجريبية تعادل فيها الأولمبي مع الفحيحيل 1-1 ومع السالمية بالنتيجة ذاتها ومع خيطان 2-2، ثم فاز على اليرموك 3-2 وخسر أمام الشباب 1-2 وأمام السالمية 1-4، وأخيراً أمام العربي 0-1. وشهدت المباراة اصابة لاعب كاظمة طلال القيسي وسيخضع اللاعب للفحوصات لتحديد مدرب الغياب، علماً بأن يعتبر أحد العناصر التي اعتمد عليها الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن يرفع المدرب المساعد محمد العزب تقريراً فنياً عن فترة الاعداد الى اللجنة الفنية في اتحاد الكرة على أن تقوم الأخيرة باستعراضه مع المدرب الاسباني أندريس كاراسكو الذي من المنتظر أن يصل غداً الجمعة مع جهازه الفني المساعد.

