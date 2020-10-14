الخليفي مدرباً مؤقتاً للشباب

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أعلن نادي الشباب عن تولي الوطني طارق الخليفي مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت الى حين وصول المدرب المونتنيغري بوبانيا الذي تعاقدت معه الادارة للاشراف على الفريق في دوري التصنيف الذي ينطلق غداً ويستهله الشباب بمواجهة النصر بعد غد الجمعة.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نظراً لتأخر اصدار تأشيرة الدخول الخاصة بوصول مدرب الفريق ومعاونه الى البلاد، تم التعاقد مع المدرب الوطني طارق الخليفي ليكون مدرباً للفريق الأول لحين وصول مدرب الفريق (المونتنيغري بوبانيا) من الخارج». وأضاف النادي: «كل الشكر لشخصه الكريم على قبوله هذه المهمة في هذا الوقت الحرج، والشكر موصول أيضاً للاتحاد الكويتي لكرة القدم على تعاونه في تسهيل كافة الاجراءات التي تخص النادي». بدوره، غرّد الخليفي على حسابه الشخصي في «تويتر»، قائلاً: «كل الشكر لنادي الشباب على ثقتهم تسليمي مهام تدريب الفريق الأول لمدة شهر ثم العودة للعمل في الاتحاد، والشكر موصول لاتحاد القدم على السماح بالاعارة في هذه الفترة».

وتولى الخليفي مهمة المدرب المساعد لمنتخبات الفئات السنية بالاضافة الى الاشراف مع الوطني محمد العزب على المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية. يذكر أن الوطني خالد الزنكي كان يشرف على تدريب الشباب خلال المواسم الثلاثة الماضية، قبل أن تتعاقد ادارة النادي مع الروماني فلورين مارين في يوليو الماضي، اذ وصل المدرب الى البلاد وأشرف على تدريبات الفريق مدة قصيرة قبل أن يتفق مع النادي على تسوية العقد في أغسطس من أجل الرحيل الى الدوري البحريني بعد تلقيه «عرضاً مغرياً» من نادي الرفاع الشرقي.

