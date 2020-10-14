«يد الأبيض» واصل انتصاراته

محلية

واصل الكويت تحقيق الانتصارات في دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد بعد تغلبه على كاظمة 28-22 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة التي شهدت أيضاً فوز القادسية على السالمية بصعوبة 24-23، فيما تغلب العربي على برقان 33-23.

وبهذا النتائج استمر الأبيض في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، يأتي بعده مطارده القادسية بـ 7 نقاط، والعربي والسالمية 4 نقاط، وأخيراً كاظمة وبرقان دون رصيد من النقاط. ورغم أن البطولة ما تزال في بدايتها الا أن المنافسة يبدو أنها محصورة بين الكويت والقادسية مع أفضلية للأول الذي لم ينهزم طوال سبعة مواسم كاملة حقق فيها الانتصار بكل البطولات الممكنة محلياً.

وفرض الأبيض أفضليته في لقائه أمام كاظمة مستغلاً خبرة لاعبيه الذين سيطروا على اللقاء محققاً انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الممتاز. ويقود الأبيض مدربه المصري مجدي أبوالمجد الذي يطمح الى قيادة الكويت للتتويج للموسم السابع على التوالي. وفي المباراة الثانية واجه القادسية صعوبة كبيرة قبل أن يخطف هدف الفوز على السالمية في الثواني الأخيرة عبر نجمه عبدالعزيز نجيب مواصلاً مطاردة الأبيض على صدارة البطولة. وفي اللقاء الثالث لم يجد العربي صعوبة في تحقيق انتصار عريض على برقان المتواضع ليرفع رصيده الى 4 نقاط بالتساوى مع السالمية.

وستشهد الجولة المقبلة غداً مواجهة ساخنة بين الأبيض والأصفر سيتحدد على اثرها معالم المنافسة على اللقب بصورة كبيرة.

