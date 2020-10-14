الزمالك عزَّز «وصافته»

دوليه

عزز الزمالك تواجده في وصافة الدوري المصري بعدما اقتنص فوزا مثيرا على حساب مضيفه حرس الحدود بنتيجة 2-1 على ملعب المكس بالاسكندرية اول من امس في الجولة الـ 33.

تقدم حرس الحدود بهدف سجله عمرو الحلواني في الدقيقة 7 من ضربة جزاء ولكن الزمالك أدرك التعادل عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 65 ثم سجل محمود حمدي الونش هدف الفوز في الدقيقة 75. الفوز رفع رصيد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي باتشيكو الى 68 نقطة معززا تواجده في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن بيراميدز علما بأن الفريق سيخصم منه 3 نقاط عقب نهاية الدوري لانسحابه أمام الأهلي في لقاء الدور الأول.

وتجمد رصيد حرس الحدود بقيادة مدربه محمد حليم عند 30 نقطة في المركز السادس عشر ليهبط الفريق رسميا الى دوري القسم الثاني برفقة نادي مصر وطنطا.

ويأمل الزمالك في انهاء الموسم في المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل. وحقق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 على ملعب برج العرب بالاسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة 20 بالدوري.

الاتحاد السكندري تقدم بهدف سجله كريم الديب في الدقيقة 11 فيما أحرز للمصري عمر كمال عبد الواحد من ضربة جزاء في الدقيقة 45+2 والليبي مفتاح طقطق من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 59.

ورفع المصري رصيده الى 42 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 39 نقطة في المركز العاشر. وفي مباراة أخرى فاز الانتاج الحربي على مضيفه اف سي مصر بنتيجة 3-0 على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 18 بالدوري.

سجل للانتاج باسم مرسي في الدقيقتين 20 و57 والعاجي محمد فييرا في الدقيقة 28.

ورفع الانتاج رصيده الى 40 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد اف سي مصر عند 21 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

في سياق متصل، صعد فريق البنك الأهلي الى الدوري المصري لأول مرة في تاريخه بعد أن تعادل خارج أرضه مع بترول أسيوط بنتيجة 1-1 في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني. ورفع البنك الأهلي رصيده الى 44 نقطة في صدارة الترتيب متساويا مع فريق بني سويف الذي فاز على طهطا بنتيجة 2-0 ولكن فارق المواجهات المباشرة صعد بفريق البنك الأهلي بعد فوزه ذهابا وايابا على منافسه.

ويقود فريق البنك الأهلي المدير الفني عيد مرازيق وأصبح الفريق أحدث الوجوه في الدوري المصري بالموسم المقبل.

