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طلعت يرحل عن الاتحاد السكندري


وافق مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على استقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة للمجلس التي عقدت عقب نهاية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي وانتهت بفوز الأخير 2-1.
وأشاد يوسف خلال حديثه مع مصيلحي بالدعم الكبير الذي قدمه مجلس الادارة لفريق الكرة والجهاز الفني خلال فترة توليه المسؤولية.وأوضح أن الاصابات والغيابات المؤثرة لبعض اللاعبين الأساسيين معظم مباريات الدور الثاني بالاضافة الى سوء التوفيق أخيراً وراء قراره الاعتذار عن الاستمرار في منصبه. وكلف المجلس منير عقيلة المدرب العام بقيادة الفريق لحين الاعلان عن المدير الفني الجديد والجهاز المُعاون. وقرر مجلس الادارة خصم 50 ألف جنيه من جميع اللاعبين نظرا لسوء المستوى الذي قدمه الفريق في مبارياته الأخيرة.


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