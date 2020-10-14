إلغاء كأس الأردن

دوليه

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم ومن خلال لجنة الطوارئ الغاء بطولة كأس الأردن للموسم الحالي، واصدار تعليمات جديدة لضمان استكمال بطولات موسم 2020، في ظل تفشي جائحة «كوفيد- 19». وفي ظل ضغط مباريات الدوري وضيق الوقت المتاح لانهاء الموسم 2020، قررت لجنة الطوارئ الغاء بطولة كأس الاردن، واستغلال الفترات المحددة لها سابقاً، في استكمال منافسات الدوري، والتقليل من ضغط اللقاءات، سعياً لانهاء الموسم الحالي في النصف الأول من يناير 2021.

وفي ظل تزايد عدد الاصابات بين فرق البطولة بفيروس كورونا المستجد، تقرر السماح بزيادة عدد اللاعبين المسجلين في كشف المباراة بالحد الأعلى الى 23 لاعباً، ثلاثة منهم على الأقل من الفئات العمرية، وفي الحد الأدنى للكشف بـ15 لاعباً من بينهم حارس مرمى واحد على الأقل، مع السماح بمشاركة كافة لاعبي فريق فئة «دون 20 عاماً» مع الفريق الأول، الى جانب سبعة لاعبين من فئة «دون 17 عاماً»، مع تخسير أي فريق بنتيجة 0-3، اذا لم يسجل الحد الأدنى في كشف المباراة.وقررت لجنة الطوارئ «استبعاد أي لاعب تثبت اصابته بفيروس كورونا، مع اخضاع فريقه وكافة المخالطين لفحوصات عاجلة، بخلاف الفحوصات الدورية المعتادة».

