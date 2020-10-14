خسارة قاسية لقطر أمام غانا

دوليه

خسر المنتخب القطري أمام نظيره الغاني 1-5 في مباراة ودية دولية أقيمت اول من امس في مدينة أنطاليا التركية، في اطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.وسجل للمنتخب الغاني فوسو هنري (22)، أندريه أيوو (63 و84)، صامويل أووسو (65)، وكاليب ايكوبيان (87)، فيما سجل للعنابي المعز علي (44). واستهل المنتخب القطري المباراة التي جرت على ملعب «مردان» بطريقة مثالية، وكاد أن يسجل هدفاً مبكراً اثر جملة تكتيكة منسقة ليرسل عبد الكريم حسن كرة عرضية سددها المعز علي لترتد من القائم الأيمن للمرمى الغاني (4).ورغم التهديد العنابي المبكر، بسط المنتخب الغاني سيطرته على المجريات، معولاً على خبرة لاعبيه الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبيرة. وتعرض مرمى الحارس سعد الدوسري الى تهديدات في مناسبات عدة، قبل أن يتلقى الهدف الأول بعد عرضية أيوو لاعب سوانسي سيتي الانكليزي، والتي قابلها فوسو هنري لاعب برينتفورد الانكليزي وأودعها الشباك (22). وتماسك المنتخب القطري دفاعياً حيال الهجمات الغانية، واعتمد على المرتدات التي أثمرت هدفاً عن طريق المعز علي، الذي استثمر تمريرة بوعلام خوخي خلف الدفاع وتجاوز الحارس، معدلاً الكفتين في الدقيقة (4) لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله. وبدأ المنتخب الغاني الشوط الثاني بقوة، وكاد أن يتقدم مبكراً عندما ارتدت تسديدة جوردان ايوو لاعب كريستال بالاس الانكليزي من العارضة في الدقيقة (47).واستقبل العنابي هدفين في دقيقتين، فسجل أندريه أيوو الهدف الثاني للمنتخب الغاني عندما استثمر تسديدة توماس بارتي لاعب أرسنال الانكليزي المرتدة من الدفاع في الدقيقة(63)، ثم أضاف أووسو الهدف الثالث بعدما واجه الحارس البديل محمد البكري ووضع الكرة في الشباك في الدقيقة (65). وعاد المنتخب الغاني ليسجل الهدفين الرابع والخامس، عبر أندريه أيوو (84)، ثم البديل كاليب ايكوبيان (87).

