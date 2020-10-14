الاخيرة

ميناء مبارك هو ميناء كويتي على أرض كويتية خلق بالاساس لخدمة الكويت والدول المجاورة كالعراق وإيران ولم يخلق قطعا بقصد مضايقتهم كما تدعي بعض الشخصيات السياسية العراقية في صراعها المتواصل مع الحكومة العراقية.

إن أفضل ما تعمله الحكومتان الكويتية والعراقية في علاقاتهما الثنائية هو تقديم حسن النوايا فالعلاقة بين البلدين الشقيقين الممتدة لقرون من الزمن لم تشهد ما يعكر صفوها إلا سنوات قليلة بالمجمل لا تقارن بمدد الحميمية في العلاقة بين شعبي البلدين الذين تجمعهم روابط الدين والقومية والنسب والمصالح المشتركة.

لقد اثبتت تجارب الماضي أن ما يختلف عليه من ملفات عالقة بين البلدين يتسبب في النهاية بخسائر فائقة للطرفين لا تتناسب مع قيمة ما اختلف عليه لذا فعلينا بالكويت والعراق أن نحرص على علاقة قائمة على معادلة الربح - الربح، تستفيد منها شعوبنا خاصة مع التحديات الضخمة القادمة وأن نبتعد عن منهاجية نظام ما قبل 2003 بالعراق التي كانت تقوم دائما وابدا على علاقة الخسارة - الخسارة، حتى خسر الطاغية البائد حياته بسبب تلك السياسة الخرقاء المدمرة.

