5 أسرار لمنع الشيب المبكر

الاخيرة

قد يبدو ظهور الشعر الرمادي في وقت مبكر جدا بمثابة كابوس بالنسبة لك، ونقدم هنا 5 نصائح لمنع حدوث ذلك. ولمعرفة الطرق التي من شأنها أن تمنع شيب الشعر المبكر، تنصح د. مانجول أغاروال، وهي أخصائية أمراض جلدية في مستشفى فورتيس في نيودلهي باتباع النصائح التالية لمنع شيب الشعر المبكر:

1- عالج نقص المغذيات.. حسب د. أغاروال، يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد وفيتامين «بي 12» (B12) والكالسيوم والنحاس وفيتامين «دي» (D) للشيب المبكر.

وينصح بتحسين نوعية الغذاء للحصول على المواد التي فيها نقص، ويمكن أيضا تناول المكملات الغذائية، ولكن يجب استشارة طبيبك قبل البدء في تناول أي مكملات أو أدوية.

2- قلل من التوتر.. يمكن أن تسبب الضغوطات والإجهاد في حياتك شيب الشعر. يخلق الإجهاد المزيد من جزيئات «الجذور الحرة» في الجسم، والتي يمكن أن تؤثر على جودة ولون شعرك.

لذلك حاول السيطرة على التوتر، خذ وقتا للاسترخاء ومارس الهوايات التي تحبها.

3- توقف عن التدخين.. أشارت الكاتبة إلى أن التدخين تماما مثل الإجهاد يزيد من الجذور الحرة في جسمك، والتي يمكن أن تتسبب في اختفاء لون شعرك الطبيعي، وتضيف د. أغاروال أن «التدخين يمكن أن يزيد من الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يتلف شعرك ما يؤدي إلى شيب مبكر».

4- احم شعرك من الأشعة فوق البنفسجية.. كما يحدث مع بشرتك، فإن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر سلبا على شعرك أيضا، يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للأشعة الضارة إلى تفتيح شعرك على المدى الطويل. في هذا السياق، تنصح د. أغاروال بتغطية شعرك بغطاء أو قبعة أو مظلة في كل مرة تخرج فيها تحت أشعة الشمس القوية.

5- افحص الغدة الدرقية.. تمثل الغدة الدرقية سببا شائعا وراء شيب الشعر، خاصة لدى النساء، يمكن أن يكون شيب الشعر ناتجا عن عدم عمل الغدة الدرقية بشكل صحيح. إذا كنت تشك في أن هرموناتك غير طبيعية، استشر الطبيب.

