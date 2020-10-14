من أجل سائح واحد

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في شهر مارس الماضي، الذي شهد تصاعدا مضطردا في إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، سافر سائح ياباني إلى بيرو للاستمتاع بمشاهدة قلعة أثرية بنيت قبل أكثر من 5 قرون.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفنه، حيث وصل إلى بيرو لكنه فشل في تحقيق رغبته وظل عالقا في البلد الأميركي الجنوبي بسبب أزمة كورونا، حتى تدخلت السلطات بقرار صدر خصيصا له وحده. فقد فتحت له بيرو آثار ماتشوبيتشو، بعد أن انتظر نحو 7 أشهر لدخولها، بينما تقطعت به السبل في البلد الواقع على سلسلة جبال الإنديز بسبب تفشي الوباء. ودخل تاكاياما القلعة الأثرية، وكان قد حجز تذكرة دخولها في مارس، وصار أول زائر منذ 7 أشهر يتمكن من التجول في المعلم المدرج كأحد مواقع التراث العالمي. وكان السائح الياباني يعتزم بالأساس قضاء بضعة أيام فقط في بيرو للاستمتاع بآثار ماتشو بيتشو، لكن أزمة كورونا أجبرته على البقاء لأشهر. وقال في مقطع مصور تم تسجيله على قمة جبل في ماتشوبيتشو: «هذا رائع جدا! شكرا لكم!».

