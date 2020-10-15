نيمار قاد البرازيل لتجاوز بيرو

دوليه

قاد مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار منتخب بلاده البرازيل الى الفوز الثاني على التوالي بتسجيله هاتريك في مرمى بيرو (4-2) أول من أمس في ختام الجولة الثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وأدرك نيمار التعادل الأول للبرازيل في الدقيقة 28 من ركلة جزاء اصطادها بنفسه بعدما تقدم الضيوف بهدف مهاجم الهلال السعودي أندري كاريو في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل المنطقة.ومنح نجم باريس سان جرمان التقدم لمنتخب بلاده للمرة الأولى في المباراة عندما سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للسيليساو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه أيضا، قبل أن يؤمِّن فوزه بهاتريك سجل به الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من مباراته الدولية الـ103 عندما استغل كرة مرتدة من القائم اثر تسديدة قوية للبديل ايفرتون ريبيرو.

وبات نيمار ثاني أفضل هداف في تاريخ السيليساو برصيد 64 هدفا بعدما فض شراكة الوصافة مع الظاهرة رونالدو الذي توقف رصيده عند 62 هدفا في 98 مباراة بينها ثنائية الفوز بلقب كأس العالم الخامسة والأخيرة التي توجت بها البرازيل عام 2002 على حساب ألمانيا (2-0). ويتصدر «الملك» بيليه لائحة الهدافين التاريخيين للمنتخب البرازيلي برصيد 77 هدفا في 92 مباراة دولية.

وتقدمت بيرو للمرة الثانية في المباراة بهدف لاعب وسط سلتا فيغو الاسباني ريناتو تابيا في الدقيقة 59 بتسديدة قوية ارتطمت برودريغو كايو وعانقت الشباك، وأدرك مهاجم ايفرتون الانكليزي ريشارليسون التعادل عندما تابع كرة رأسية لمهاجم ليفربول الانكليزي روبرتو فيرمينو اثر ركلة ركنية انبرى لها نيمار.

وتلقت البرازيل ضربة موجعة مبكرة باصابة مدافعها وباريس سان جرمان ماركينيوس في فخذه فاضطر الى ترك مكانه. في المقابل، أكملت بيرو الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين بعد طرد كارلوس كاسيدا (86) وكارلوس سامبرانو (89)، علما بأنها خاضت المباراة في غياب لاعبيها راؤول رويدياز وأليكس فاليرا بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد. وهو الفوز الثاني على التوالي للبرازيل في التصفيات الحالية بعد الاول الساحق على بوليفيا 5-0 في الجولة الاولى فانفردت بالصدارة برصيد ست نقاط بفارق الاهداف امام الارجنتين الفائزة على مضيفتها بوليفيا 2-1.

وتحدت الارجنتين الظروف الصعبة باللعب على ارتفاع 3600 م عن سطح البحر وفكت النحس الذي لازمها 15 عاما في لاباز. وسجل لاوتارو مارتينيز (45) وخواكين كوريا (79) هدفي الأرجنتين، ومارسيلو مورينو (24) هدف بوليفيا.

وهو الفوز الأول للأرجنتين على مضيفتها بوليفيا في عقر دارها منذ عام 2005 وتحديدا في 26 مارس في تصفيات مونديال 2006 عندما تغلبت عليها 2-1. وهو الفوز الرابع فقط للأرجنتين في لاباز في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

ووضعت الارجنتين حدا لمعاناتها عندما تحل ضيفة على بوليفيا بملعب «هرناندو سيليس» الأولمبي على ارتفاع 3600 م، وحققت فوزا غاليا هو الثاني على التوالي في التصفيات بعد الاول غير المقنع على ضيفتها الاكوادور 1-0 في الجولة الاولى، فانفردت بصدارة الترتيب مؤقتا برصيد ست نقاط. في المقابل، منيت بوليفيا بخسارتها الثانية على التوالي بعد الاولى المذلة امام مضيفتها البرازيل 0-5.

واستغلت البرازيل والارجنتين تعثر شريكتيهما كولومبيا وأوروغواي، الأول بتعادلها مع مضيفتها تشيلي 2-2 في قمة الجولة، والثانية بخسارتها أمام مضيفتها الاكوادور 2-4، ليبتعدا بفارق نقطتين عن كولومبيا وثلاث نقاط عن اوروغواي.

في المباراة الاولى، كانت كولومبيا البادئة بالتسجيل بواسطة لاعب وسط بورنموث الانكليزي جيفرسون ليرما (7)، وقلبت تشيلي الطاولة بهدفين لنجمي انتر الايطالي أرتورو فيدال (38 من ركلة جزاء) وأليكسيس سانشيز (42)، لكن القائد المخضرم هداف كولومبيا وغلطة سراي التركي راداميل فالكاو أدرك التعادل لكولومبيا في الدقيقة الأخيرة. وهي النقطة الاولى لتشيلي في التصفيات بعد خسارتها امام اوروغواي 1-2، فيما رفعت كولومبيا رصيدها الى اربع نقاط بعد فوزها على فنزويلا 3-0. وفي الثانية، ضربت الاكوادور بقوة وتقدمت برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها موسيس كايسيدو (15) وميكايل استرادا (45 و53) وغونزالو بلاتا (75)، قبل أن ترد اوروغواي بهدفي هدافها مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني لويس سواريز (83 و90 من ركلتي جزاء) دون أن تتفادى الخسارة الاولى. في المقابل، عوضت الاكوادور خسارتها أمام الأرجنتين بشق النفس 0-1 في الجولة الاولى. وحققت باراغواي فوزها الاول بعد تعادلها مع بيرو 2-2 في الجولة الاولى، وذلك بتغلبها على مضيفتها فنزويلا بهدف غاستون خيمينيز (86) ملحقة الخسارة الثانية بأصحاب الأرض.

