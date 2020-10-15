ألمانيا أفلتت من الهزيمة أمام سويسرا

دوليه

أفلتت ألمانيا من فخ ضيفتها سويسرا وخرجت بتعادل ثمين 3-3 أول من أمس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية.

ودخل المنتخب الألماني مباراته وجاره السويسري على خلفية فوزه السبت على مضيفه الأوكراني 2-1، محققا انتصاره الأول في البطولة القارية الجديدة بعد سلسلة من خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى ثم تعادلين في النسخة الحالية ضد اسبانيا (1-1) وسويسرا (1-1 أيضا).

وكان فوز السبت على أوكرانيا المثقلة بالغيابات نتيجة الاصابات بفيروس كورونا المستجد، الأول أيضا لرجال لوف منذ عودة المنافسات الدولية بعد توقف دام قرابة عشرة أشهر جراء تفشي «كوفيد-19»، بعد أن تعادل أيضاً وديا مع تركيا 3-3 الأربعاء الماضي.

وأنتج التعادل مع تركيا حالة من السخط لدى المدرب يواكيم لوف الذي أعرب عن غضبه واحباطه بعد المباراة، درب واعتباره أن المنتخب يعاني من مشكلة في القيادة في أرض الميدان.

وستزيد حدة الانتقادات بعد مباراة أول من امس التي تخلف خلالها الألمان ثلاث مرات بأهداف ماريو غافرانوفيتش (5 و56) وريمو فريولر (26)، قبل أن ينقذها تيمو فيرنر (28) وزميله في تشلسي الانكليزي كاي هافيرتس (55) وسيرج غنابري (60).

وبعد الفوز على أوكرانيا الجريحة نتيجة الغيابات الكثيرة في صفوفها بسبب الاصابات بفيروس «كوفيد-19»، كان رجال لوف يمنون النفس بمنح بلادهم فوزهم الرسمي الأول على الجار السويسري منذ الدور الأول لمونديال 1966 حين خرج «مانشافت» منتصرا بخماسية نظيفة، الا أنه كاد أن يتلقى هزيمة ثالثة فقط على أرضه منذ 2016. وبدأ لوف اللقاء باشراك ثنائي تشلسي فيرنر وهافيرتس أساسيين في خط المقدمة بعد أن دخلا في الشوط الثاني من اللقاء السابق ضد أوكرانيا. وفرض الألمان هيمنتهم منذ صافرة البداية بحثا عن هدف مبكر لكن الهدف جاء من الجهة السويسرية اثر ركلة ركنية كان شيردان شاكيري مسببا لها بعد اجباره الحارس مانويل نوير على التدخل ببراعة لانقاذ الموقف. وبعد أن عجز الدفاع عن ابعاد الكرة القادمة من الركلة الركنية بالشكل المناسب، وصلت الى ريمو فريولر الذي حولها برأسه من خارج المنطقة الى ماريو غافرانوفيتش، فأودعها الأخير برأسه أيضا في الشباك الألمانية (5).

وحاول المنتخب الألماني جاهدا العودة الى اللقاء لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي صلب لفريق المدرب فلاديمير بتكوفيتش الذي نجح وعبر هجمة مرتدة سريعة بعد أن خسر توني كروس الكرة في منتصف الملعب تقريبا في تعزيز النتيجة بتمريرة من شاكيري الى هاريس سيفيروفيتش، فعكسها الأخير الى فرويلر الذي سددها بحنكة فوق نوير (26). ورد الألمان سريعا مستفيدين من خطأ في السيطرة على الكرة من فابياس شار، فخطفها هافيرتس ومررها الى فيرنر الذي تقدم بها قبل أن يسددها أرضية على يسار يان سومر (28). وكان روبن غوزنس قريبا جدا من منح ألمانيا التعادل بهدف رائع من تسديدة بالجهة الخارجية لقدمه اليسرى، لكن سومر تألق وأبعد الكرة قبل أن تخترق الزاوية اليسرى العليا (35).

ثم بدأ الألمان الشوط الثاني من حيث أنهوا الأول وكانوا قريبين من هدف التعادل لو لم يعاند الحظ هافيرتس بعدما ارتدت محاولته من القائم الأيسر (49)، الا أن لاعب تشلسي الجديد وباير ليفركزون السابق عوض هذه الفرصة وأدرك التعادل بعد مجهود فردي مميز جدا على الجهة اليمنى قبل أن يسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى (55).

الا أن الفرحة الألمانية لم تدم سوى ثوان لأن نوير انحنى بعد صدتين رائعتين أمام سيفيروفيتش، وذلك بعد أن سقطت الكرة أمام غافرانوفيتش فأطلقها الأخير صاروخية في سقف الشباك (56)، لكن غنابري أدرك التعادل سريعا بتسديدة رائعة بالكعب بعد تمريرة عرضية من فيرنر (60).

وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها فكت أوكرانيا عقدتها أمام اسبانيا بفوز تاريخي عندما تغلبت عليها 1-0 أول من أمس في كييف في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل فيكتور تسياغانكوف الهدف الوحيد في الدقيقة 76. وهو الفوز الأول لأوكرانيا في ثمان مواجهات ضد اسبانيا، والثاني لها في النسخة الثانية للمسابقة القارية الجديدة بعد الاول على سويسرا 2-1 في الجولة الأولى، فأنعشت آمالها في المنافسة على بطاقة المجموعة المؤهلة الى الدور نصف النهائي. ورفعت أوكرانيا رصيدها الى ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف اسبانيا وبفارق الاهداف خلف ألمانيا المتعادلة مع سويسرا 3-3. وحرمت أوكرانيا اسبانيا من الفوز الثالث على التوالي بعد تعادلها الثمين مع مضيفتها ألمانيا 1-1 في الجولة الأولى.

ودفعت اسبانيا ثمن الفرص الكثيرة التي أهدرتها قبل الهدف الأوكراني. وكانت اسبانيا اكرمت وفادة اوكرانيا برباعية نظيفة في الجولة الثانية في السادس من سبتمبر الماضي على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في العاصمة مدريد.ولم تخسر اسبانيا مبارياتها السبع السابقة ضد اوكرانيا حيث فازت في الست الاخيرة وحافظت على نظافة شباكها في المباريات الخمس الاخيرة.

