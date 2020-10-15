هازارد يريد اللعب في الكلاسيكو

دوليه

يواصل البلجيكي ايدين هازارد، نجم ريال مدريد، خوض التدريبات البدنية من أجل العودة لخيارات زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد مع قادش الأحد المقبل، في الجولة السادسة لليغا، ثم يواجه شاختار في دوري الأبطال، قبل أن يحل ضيفًا على برشلونة في مباراة الكلاسيكو يوم 24 أكتوبر الحالي على ملعب كامب نو.

وبحسب موقع «ديفينسا سينترال» الاسباني، فان هازارد يأمل أن يكون جاهزًا بدنيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل خوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة. وأضاف التقرير، أن هازارد أخبر الطاقم الطبي لريال مدريد برغبته في العودة سريعًا والمشاركة أمام برشلونة، وقيادة الميرنغي لتحقيق الفوز في مشواره للحفاظ على لقب الليغا.

وأوضح التقرير، أن هازارد يعتبر تلك المباراة تحديدًا بداية جديدة لمسيرته مع ريال مدريد، ودفعة معنوية لتعويض ما فاته منذ انتقاله لريال. ومن المتوقع أن يغيب هازارد عن مباراتي قادش وشاختار المقبلتين، ولكن بعد مباراة دوري الأبطال سيجتمع مع زيدان والجهاز الطبي لتحديد موقفه من المشاركة أمام برشلونة.

