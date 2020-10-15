شيفتشنكو يشيد بفريقه

دوليه

أشاد أندريه شيفتشنكو، مدرب أوكرانيا، بفريقه بعدما تجاوز خسارته الثقيلة (7-1) أمام فرنسا، الأسبوع الماضي، ليحقق فوزا مفاجئا (1-0) على اسبانيا، في دوري الأمم الأوروبية أول من أمس ا.

وسجل فيكتور تسيجانكوف الهدف الوحيد قرب النهاية، ليمنح أوكرانيا انتصارها الأول في 7 مباريات ضد اسبانيا، ويضع حدا لسلسلة هزائم خسر خلالها المنتخب (4-0) أمام لاروخا، و(7-1) ضد فرنسا، و(2-1) على يد ألمانيا.

وأبلغ شيفتشنكو الصحافيين «لست بحاجة حتى لقول أي شيء، لأن اللاعبين قالوا كل شيء بسلوكهم والتزامهم في الملعب». وتابع «انه انتصارهم، كانوا رائعين بكل بساطة.. تعلم اللاعبون الدرس بعد مباراة فرنسا، وتقبلوا التغييرات التي اقترحناها ونفذوا خطتنا».وأضاف «كان من الصعب مواجهة اسبانيا، لكننا قاتلنا طيلة الوقت، وفزنا بالعديد من الكرات المشتركة.. أردنا الانتصار وحققناه». ومن جانبه، قال تسيجانكوف صاحب الهدف «خسرنا ثلاث مباريات على التوالي، وكنا مدينين باعتذار لجماهيرنا». وأردف «افتقدنا وجودهم بشدة في الستاد، ونحن سعداء بمنحهم سببا للاحتفال الليلة».

