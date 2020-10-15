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دوليه

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جزر فارو عزز صدارته


عزز منتخب جزر فارو، صدارته للمجموعة الأولى بدوري القسم الرابع ببطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه على منتخب أندورا 2-0 أول من أمس في الجولة الرابعة التي شهدت أيضا فوز مالطا على لاتفيا (1-0). وسجل هدفي منتخب جزر فارو كليمنت أولسن في الدقيقتين 19 و33. ورفع منتخب جزر فاور الى 10 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب أندورا عند نقطتين في المركز الرابع الاخير. وفي المجموعة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب ليشتنشتاين بضيفه سان مارينو. وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع منتخب ليشنتنشتاين رصيده الى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما حصد منتخب سان مارينو أول نقطة له.


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