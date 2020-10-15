مارتينيز: لم أتعرض للضغوط من قبل مانشستر سيتي

دوليه

أكد روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، أنه لم يتعرض لأي ضغوط من مانشستر سيتي، للسماح لكيفين دي بروين بالغياب عن مواجهة أيسلندا، في دوري الأمم الأوروبية، أمس. وبدا أن دي بروين لاعب سيتي طلب استبداله في وقت متأخر من الخسارة (2-1) أمام انكلترا في ويمبلي يوم الأحد الماضي ودخل في نقاش مع مارتينيز على جانب الملعب. وقال المدرب لاحقا ان التبديل كان اجراء احترازيا. ومع ذلك انسحب لاعب الوسط، الذي حمل شارة القيادة في مباراة دوري الأمم، من التشكيلة الاثنين، ليزيد التساؤلات بشأن ما اذا كان تعرض لضغوط من سيتي للعودة للنادي الذي سيخوض مباراة مهمة في الدوري الانكليزي الممتاز أمام آرسنال، بعد غد. وقال مارتينيز في مؤتمر صحافي اول من امس، دون الكشف عن أي تفاصيل محددة عن حالة دي بروين «على العكس من ذلك، كانت لدينا دائما علاقة قوية ومحترمة مع مانشستر سيتي، وفي هذه الحالة تعلق الأمر فقط بمحاولة الحصول على أفضل حل في صالح كيفين». وأضاف «من الواضح أن كيفين أو أي لاعب في مثل هذه الحالة، يجب أن يكون جاهزا للعب. نحتاج لايجاد العلاج المناسب ونعمل مع مانشستر سيتي في هذا الشأن». وتابع مارتينيز «قرارنا كان السماح لكيفين بأطول فترة ممكنة ليصبح بحالة جيدة. لا نريد أن تستمر هذه المشكلة وتتطور خلال الموسم، تعرف مدى صعوبة مواسم الأندية وبعدها مباشرة سنخوض نهائيات بطولة أوروبا». وانتقد دي بروين الأسبوع الماضي الجدول المزدحم بالمباريات، قائلا «لا أحد يستمع الى اللاعبين». وانضم دي بروين الى قائمة طويلة من الغيابات في منتخب بلجيكا الذي أنهت خسارته من انكلترا مسيرة استمرت 13 مباراة متتالية بدون خسارة، ليحافظ على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» للمنتخبات على مدار آخر عامين.