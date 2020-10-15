الزمالك يرفض مشاركة أحداد ضده

دوليه

رفض الزمالك المصري التخلي عن بند عدم مشاركة المغربي حميد أحداد مع الرجاء أمام الفريق الأبيض في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وحصل الرجاء المغربي على خدمات حميد أحداد من الزمالك على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد ويتضمن العقد بندا بعدم أحقية اللاعب في المشاركة أمام ناديه الا بعد سداد مبلغ 200 ألف دولار. ويرفض مسؤولو الرجاء المغربي مبدأ تفعيل البند الذي تم وضعه في العقد الثلاثي مطالبا بمشاركة اللاعب في موقعتي نصف نهائي دوري الأبطال دون تحمل مبالغ اضافية. وتتواجد بعثة الزمالك في المغرب برئاسة اسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة والقائم بأعمال أمين الصندوق ويصاحب الفريق علاء مقلد وحمادة أنور عضوا المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو أعلن عن قائمة اللاعبين المسافرين للمغرب وضمت كل المقيدين بالقائمة فيما عدا محمود عبدالعزيز الذي يخضع لمرحلة التأهيل.

وتضم القائمة كلا من اللاعبين: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم «جنش»، محمد عواد، محمد صبحي، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي «الونش»، أحمد عيد، حازم امام، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، يوسف ابراهيم «أوباما»، كريم بامبو، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أحمد سيد «زيزو»، محمد عنتر، اسلام جابر، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى محمد، عمر السعيد، كابونجو كاسونجو.وينضم للبعثة في المغرب الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي بعد انتهاء معسكري منتخبيهما.

