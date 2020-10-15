برنامج تأهيل مكثف لكهربا في المغرب

دوليه

وضع الجهاز الطبي للأهلي المصري برنامجا تأهيليا مكثفا لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق أملا في لحاقه بلقاء الوداد البيضاوي يوم بعد غد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسيخضع كهربا لجلسات علاج طبيعي مع فحص مستمر خلال تدريبات الفريق. وكان كهربا غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز بسبب شكواه من الآم في العضلة الخلفية. يذكر أن بعثة الأهلي تتواجد في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد. وضمت القائمة التي سافرت للمغرب كلا من اللاعبين: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، أحمد فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، جونيور أجاي، صالح جمعة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم «كهربا»، مروان محسن، أليو بادجي.

