حسام مدرباً للاتحاد السكندري

دوليه

تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع حسام حسن لقيادة الفريق خلفا للمدير الفني المستقيل، طلعت يوسف. وقال الاتحاد في بيان رسمي «أتمت اللجنة المشكلة من مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحي الاتفاق مع التوأمين حسام وابراهيم حسن لقيادة الفريق خلفا للمدرب القدير طلعت يوسف». ومن المقرر أن يتولى التوأمان قيادة الفريق عقب لقاء الانتاج الحربي يوم السبت المقبل بالجولة قبل الأخيرة والذي سيقوده المدرب المؤقت منير عقيلة.

وسبق أن قاد حسام حسن الاتحاد السكندري عام 2014 وساهم في تحقيق الفريق نتائج جيدة.كما قاد حسام حسن عدة أندية في مسيرته التدريبية على رأسها الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي والمصري وسموحة بالاضافة لمنتخب الأردن.

