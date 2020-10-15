غزل المحلة يعود لـ«الممتاز»

دوليه

عاد غزل المحلة الى الدوري المصري الممتاز بعد تأهله عن المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني عقب تغلبه على الأولمبي السكندري في عقر داره بنتيجة 2-1. ورفع غزل المحلة رصيده بقيادة مديره الفني خالد عيد الى 47 نقطة في صدارة الترتيب وضمن بطاقة التأهل الثانية للدوري المصري بعد أن صعد البنك الأهلي عن المجموعة الأولى.

وكانت آخر مشاركة لغزل المحلة في الدوري المصري موسم 2015-2016 ليعود الفريق الملقب بـ «زعيم الفلاحين» للدوري بعد غياب 4 مواسم كاملة.

ويملك غزل المحلة تاريخا حافلا في الدوري المصري وسبق له التتويج باللقب موسم 1972-1973 كما ساهم في تقديم العديد من النجوم للكرة المصرية على رأسهم شوقي غريب ووائل جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد السياجي.

