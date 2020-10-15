خروج موراي من دورة كولونيا

دوليه

خرج البريطاني أندي موراي المشارك ببطاقة دعوة مبكرا من دورة كولونيا الألمانية الدولية للتنس داخل قاعة بخسارته أمام الاسباني فرناندو فرداسكو 4-6 و4-6 أول من أمس في الدور الأول. وهي رابع دورة يشارك فيها موراي هذا العام الذي شهد معاناته من اصابة أدت الى تراجعه الى المركز 115 عالميا. ويكافح بطل أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 من أجل استعادة مستواه بعد العمليات الجراحية التي خضع لها في وركه واضطرته الى اعلان اعتزاله عام 2019 قبل ان يعدل عن قراره. ويلتقي فرداسكو في الدور المقبل مع الألماني الألماني ألكسندر زفيريف السابع عالميا والأول في الدورة والذي أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الاربعة الأوائل.

