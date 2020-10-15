اختيار «خماسية الطائرة»

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شكلت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة لجنة خماسية لادارة شؤون الاتحاد خلال اجتماعها غير العادي أول من أمس تحت اشراف اللجنة الاولمبية وبحضور ممثل عن الهيئة العامة للرياضة وممثل عن الاتحاد الدولي للعبة.

وجاءت اللجنة الخماسية برئاسة بدر الكوس، ومؤيد شهاب نائباً للرئيس، وعبدالرحمن السهو امينا للسر، ومالك العنزي امينا للصندوق، وحسين عاشور عضواً. وستكون أول مهام اللجنة الخماسية الدعوة الى انتخابات للاتحاد خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية أمين سر اللجنة الأولمبية حسين المسلم وممثل الهيئة خليفة الطراروة بالاضافة الى ممثل الاتحاد الدولي و11 نادياً هم الكويت والقادسية وكاظمة والقادسية والعربي والجهراء والشباب وبرقان والصليبخات واليرموك والساحل فيما تغيب الفحيحيل عن الحضور. ووافق 9 أندية على أسماء اللجنة الخماسية بينما رفض ممثلي القادسية وكاظمة. وطالب ممثل كاظمة مدير الكرة الطائرة خالد البحوه بمناقشة سبب استقالة الاعضاء الخمسة الامر الذي ادى الى حل الاتحاد قبل تشكيل اللجنة، وقال البحوه: «كيف يتم اختيار رئيس الاتحاد المنحل حسين عاشور ضمن اللجنة الخماسية برغم أن سبب استقالة الاعضاء هو عدم تعاون الرئيس»، واضاف البحوه: «يجب على الجمعية العمومية مناقشة اسباب الاستقالة ومعرفة المتسبب فيها حتى لا يتكرر الأمر»، كما وجه البحوه سؤالاً للحضور قائلاً: «نريد أن نعرف من المتسبب في الفراغ الاداري خلال الفترة من 7 الى 13 أكتوبر قبل الدعوة الى الجمعية العمومية حيث تم منع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد من الدخول الى مبنى الاتحاد وممارسة عملهم بأمر من الهئية العامة للرياضة». ورفض اغلبية الحضور مناقشة أسباب الاستقالة مؤكدين التزامهم بجدول اعمال الاجتماع وهو مكون من بند واحد بخصوص تشكيل اللجنة الخماسية فقط.

وكان خمسة من أعضاء الاتحاد المنحل هم نائب الرئيس عبدالهادي الشبيب وأمين الصندوق خلف الهاجري، ومساعد أمين الصندوق طلال العدواني، والعضوان طارق العريفي ونايف الرشيدي، تقدموا باستقالاتهم من الاتحاد بعد فشل الدعوة لخمسة اجتماعات لمجلس الادارة الأمر الذي أدى الى اعتبار الاتحاد منحلاً نظراً لاستقالة الاغلبية كما ينص النظام الاساسي.

وقال أمين سر اللجنة الخماسية عبدالرحمن السهو أن اللجنة ستجتمع اليوم للبدء في مهام عملها متمنياً التعاون من الأندية لتجاوز الخلافات السابقة التي تسببت في حل الاتحاد والبدء بصفحة جديدة تعيد الاستقرار الى الاتحاد. وكتب أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر على حسابه في «تويتر»: «اسدل الستار على المسرحية التي قادها مخرجون بالخفاء وأبطالها الكومبارس بهدف ازاحة أمين السر فوزي المعتوق من اتحاد الطائرة والاطاحة بنادي كاظمة سيد اللعبة»، وأضاف بوسكندر: «تم تعيين لجنة يشوبها الشك من بدايتها بتعيين عضوين من ناد واحد. الآن الدور على اللجنة المؤقتة مع تقديرنا لشخوصهم لكن من يثبت انكم اصحاب قرار ومبدأ ثابت هو ما يصدر منكم من قرارات بشأن استكمال موسم 2019-2020 من عدمه ومشاركة اللاعب المحترف ومباراة الانسحاب (مباراة كاظمة مع الكويت المؤجلة من الدور التمهيدي للدوري والتي انسحب فيها الأبيض السبت الماضي)».

