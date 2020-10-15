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النصر والقرين تصدرا «يد الأولى»

زيد خلف
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الخميس 15 أكتوبر 2020

حقق النصر انتصارا صعبا على الصليبخات 28-27 فيما تغلب القرين على الشباب 36-31 أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد والتي شهدت أيضاً فوز خيطان على الجهراء 30-27، والفحيحيل على اليرموك 32-28، والساحل على التضامن 37-26. ورفع النصر والقرين رصيدهما الى 6 نقاط في صدارة الترتيب، جاء بعدهما الفحيحيل وخيطان والشباب برصيد اربع نقاط 4 نقاط، واليرموك والساحل نقطتين، الصليبخات والجهراء نقطة، والتضامن دون رصيد.
ويتنافس النصر والقرين على التأهل الى الدرجة الممتازة، في حين ما زال خيطان والشباب يملكان الفرصة في خطف بطاقة التأهل.


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