بحث تطوير الرياضة النسائية

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تناولت لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية برئاسة فاطمة حيات في اجتماعها التشاوري مع رئيسات الأندية النسائية الثلاث، سبل تطوير الرياضة النسائية بمختلف ألعابها، وذلك انطلاقا من التركيز على المراحل السنية لتكون قاعدة انطلاق لبناء جيل واعد من اللاعبات الصغيرات، بالاضافة الى أهمية التعاون والتواصل الدائم بين الجهات المعنية لخدمة الفتاة الرياضية بأفضل السبل.

وحضر الاجتماع رئيسة مجلس ادارة نادي سلوى الصباح، الشيخة نعيمة الأحمد، ورئيسة مجلس ادارة نادي الفتاة فضيلة الشويلان، ورئيسة مجلس ادارة نادي فتيات العيون فاطمة الشمري، وعضو لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الشيخة بيبي السالم، وأمين سر نادي سلوى الصباح، رشا الصايغ. واعتمدت المجتمعات رؤية مشتركة تحقق كل أوجه التعاون بين الأندية النسائية واللجنة الأولمبية، ومن شأنها احداث نقلة نوعية للرياضة النسائية في جميع الألعاب. وأكدت الشويلان أن الاجتماع جاء ايجابيا، مضيفة: «ناقشنا العديد من البنود المهمة في الاجتماع، وتم طرح كل ما من شأنه تطوير الرياضة النسائية بمختلف الألعاب، وقد وضعنا نصب أعيننا خطة متكاملة لتطوير المراحل السنية للاعبات تحت 16 سنة في جميع الألعاب».

