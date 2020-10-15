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ينطلق اليوم دوري التصنيف للموسم الجديد باقامة 4 مباريات ضمن الجولةa الأولى تجمع الفحيحيل مع الصليبخات على ستاد علي صباح السالم، واليرموك مع الساحل على ملعب الشباب، والجهراء مع برقان على ستاد ثامر، والسالمية مع كاظمة على ستاد الكويت. وتستكمل الجولة غداً بثلاث مباريات تجمع القادسية مع التضامن على ملعب ثامر، والنصر مع الشباب على ستاد عبدالله الخليفة، والكويت مع خيطان على ستاد علي صباح السالم.

واعتمد اتحاد الكرة نظاماً جديداً هذا الموسم بعد توقف الدوري الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا التي أدت الى توقف النشاط الرياضي منذ أواخر فبراير حتى منتصف أغسطس الماضي واستكمل ليتوج الكويت باللقب. وينص النظام الجديد على اقامة دوري تصنيفي توزع بعد الفرق حسب ترتيبها الى درجتين ممتازة وأولى، على أن تضم الدرجة الممتازة الفرق أصحاب المراكز من الأول حتى العاشر، بينما تضم الدرجة الثانية الفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر الى الخامس عشر.

ومن المتوقع أن ينحصر الصراع في المسابقة على ضمان البقاء في الدوري الممتاز على اعتبار أن أندية مثل الكويت والقادسية والقادسية والسالمية والعربي وكاظمة وربما النصر ستضمن مكانها مع العشرة الأوائل، لكن الفرصة سانحة أمام الجميع خصوصاً أن بعض الأندية تحسن مستواها وقدمت عروضا جيدة سواء في دوري الموسم الماضي أو مسابقتي كأس الأمير وكأس ولي العهد. ولا شك أن الأبيض حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة سيكون الأبرز ليس فقط لتصدر الدوري التصنيفي، بل أيضاً للتتويج باللقب في نهاية الموسم، وسيجد مدرب الفريق رود كرول أمامه فرصة من أجل المزيد من الاستقرار وتطوير أداء الفريق خصوصاً بعد الخسارة في الودية أمام التضامن 1-4. وبالمثل سيحاول مدرب القادسية بابلو فرانكو الذي لم يقد تدريبات الأصفر الا في فترة وجيزة بسبب تأخر وصوله الى البلاد، الوقوف على التشكيلة التي تستطيع اعادة الفريق الى منصات التتويج بعد خروجه خالي الوفاض الموسم الماضي. وفي الوقت الذي يبحث فيه السالمية عن منافسة فعلية على اللقب بقيادة مدربه الوطني الشاب محمد المشعان، ويراهن العربي وكاظمة على مجموعة من اللاعبين الشباب، فالأخضر اعتمد هذه السياسة منذ بداية الموسم مع المدرب البوسني داركو نيستروفيتش ويسير الآن اللبناني باسم مرمر على النهج ذاته. بينما استغنى كاظمة عن أبرز نجومه المخضرمين ومنح الفرصة للشباب الذي أثبتوا جدارتهم وظهروا بصورة جيدة في كأس الأمير.

ويسعى النصر بقيادة مدربه الوطني أحمد عبد الكريم الى مواصلة نتائجه الايجابية في الجولات الأخيرة من الدوري المنتهي أخيراً والتي صعدت به الى المركز السادس، في الوقت الذي يريد فيه الشباب والساحل تكرار المستوى الجيد الذي ظهر به الفريقان في بداية الموسم قبل التارجع في الجولات الأخيرة. ويتولى تدريب الساحل الوطني الشاب يوسف جالي، في حين ينتظر الشباب وصول مدربه المونتنيغري بوبانو سلافيلوب.

ويدخل التضامن المسابقة بمعنويات عالية بعد فوزه على الكويت 4-1 ودياً بقيادة المدرب الوطني جمال القبندي الذي نال ثقة ادارة النادي من أجل الاستمرار في تدريب الفريق بعد النتائج الايجابية في الفترة الأخيرة، رغم أن التضامن أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع المؤدي الى الدرجة الأولى.

ويمنح النظام الجديد للمسابقة الفرصة لليرموك لتعويض الموسم السيئ الذي قدمه واحتلاله المركز الأخير في الدرجة الممتازة برصيد 8 نقاط فقط، بينما سيكون على الجهراء الذي توج بلقب دوري الدرجة الأولى اثبات جدارته واحتلال مركز يبقيه في دوري الأضواء، وكذلك الأمر بالنسبة للفحيحيل الذي يقوده الوطني ظاهر العدواني حيث احتل الفريق «الأحمر» المركز الثاني في دوري المظاليم.

وتظل المهمة صعبة أمام الصليبخات وخيطان وبرقان قياساً على المستوى الذي قدمته الفرق في المواسم الأخيرة، والصعوبة التي واجهتها في الصعود الى الدوري الممتاز.

المدرب: رود كرول (هولندا).

المحترفون: رامي بدوي (تونس)، عبدول سيسوكو (فرنسا)، جمعة سعيد (ساحل العاج)، جاي ديمبلي (اسبانيا).

ترتيب الموسم الماضي: البطل (الممتازة).

المدرب: بابلو فرانكو (اسبانيا)

المحترفون: جيمس أكوسو (نيجيريا)، برنس تراشي (ألبانيا)، لوكاس غاوتشيو (البرازيل)، عدي الصيفي (الأردن)، دينيس سيسوجو (نيجيريا).

ترتيب الموسم الماضي: الثاني (الممتازة).

المدرب: محمد المشعان.

المحترفون: أليكس ليما (البرازيل)، رونيريو(البرازيل) ، باتريك فابيانو (البرازيل).

ترتيب الموسم الماضي: الثالث (الممتازة).

المدرب: باسم مرمر (العربي).

المحترفون: أحمد الصالح (سورية)، الهادي السنوسي (ليبيا)، عيسى يعقوبو (غانا)، سيدريك هنري (ساحل العاج)، سيكو كيتا (غينيا).

ترتيب الموسم الماضي: الرابع (الممتازة).

المدرب: روبرتو بيانكي (اسبانيا).

المحترفون:حامد ماريوس (مالي)، أجاي غودنيس (نيجيري)، ريموند جياسي (هولندي)، بابلو غانت (اسباني).

ترتيب الموسم الماضي: الخامس (الممتازة).

المدرب: أحمد عبدالكريم.

المحترفون: أدو روبن (ساحل العاج)، قاسم الزين (لبنان)، بهاء عبدالرحمن (الأردن)، سيد ضياء (البحرين)، سالم المسلاتي (ليبيا).

ترتيب الموسم الماضي: السادس (الممتازة).

المدرب: يوسف جالي.

المحترفون:مارسيلو كوستا، تاليس لوكاس، ماتيوس هنري، برناندو سيلفا، ماتيوس ادواردو (البرازيل).

ترتيب الموسم الماضي: السابع (الممتازة).

المدرب: بوباتو سلافيلوف (مونتنيغرو).

المحترفون: سانتي بي (غامبيا)، مامي سايير، سليم مامادو، أوسينو نداي، سيزار غاي (السنغال).

ترتيب الموسم الماضي: الثامن (الممتازة).

المدرب: جمال القبندي.

المحترفون: ايبابوي بيكر (نيجيريا)، جون نداي (سنغالي)، توريه الكهالي (غينيا) دافيد ماسامبا (الغابون)، ايمانويل ايفياني (نيجيريا).

ترتيب الموسم الماضي: التاسع (الممتازة).

المدرب: دراغان فافرلوفيتش (صربيا).

المحترفون: فرانك بيرن (الغابون)، وسام الادريسي (تونس)، سينامي دوف (توغو).

ترتيب الموسم الماضي: العاشر (الممتازة).

المدرب: زوران ملينكوفيتش (صربيا).

المحترفون: فرناندو باربوسا (البرازيل)، بادي جان (ساحل العاج)، ميكاييل أنابا (غانا)، أحمد تيتي (ساحل العاج).

ترتيب الموسم الماضي: البطل (الأولى).

المدرب: ظاهر العدواني.

المحترفون: أرون أمبيبي (الكاميرون)، عبدالله الشامي (سورية)، جاكوب ديبوري (ساحل العاج)، نابي سوماه (غينيا)، لويز فرناندو (البرازيل).

ترتيب الموسم الماضي: الثاني (الأولى).

المدرب: خوسيه كامبياسو (اسبانيا).

المحترفون: سيباستيان فرناندو (الأرجنتين)، خيمس سياج (اسبانيا)، نيكولاس دي بيازي (ايطاليا)، نيكولاس أولسن (أستراليا)، خوانمي اسيفيدو (اسبانيا).

ترتيب الموسم الماضي: الثالث (الأولى).

المدرب: محمد عبيد.

المحترفون: فؤاد توندو (ساحل العاج)، محمد عبدالسلام (ساحل العاج)، لطوفي أبو بكر (فرنسا)، رافاييل جونيور (البرازيل).

ترتيب الموسم الماضي: الرابع (الأولى).

المدرب: برونو سيكليتش (كرواتيا).

المحترفون: رامي أبو شنيبة (تونس)، أوديني ايغور (نيجيريا)، جيوفاني سيلفا (البرازيل)، نيكولاس كوفي (غانا)، خالد يحيى (تونس).

ترتيب الموسم الماضي: الخامس (الأولى).

