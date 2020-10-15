كل فوز بـ«ألف»

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خصص مجلس ادارة اتحاد الكرة مبلغ 1000 دينار مقابل كل فوز تحققه الفرق في دوري التصنيف للموسم الرياضي 2020 -2021. واضاف الاتحاد في بيان صحافي اول من امس ان هذه الخطوة تأتي في اطار دعم وتحفيز الأندية لتقديم مستويات مميزة تخدم اللعبة وتطويرها. وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد عقدت مساء أول من أمس في ستاد جابر الاجتماع الفني لانطلاق الموسم بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات فهد الهملان، ومدير لجنة المسابقات د. حامد الشيباني، ومراقبي المباريات فهد البراك وطلال البلوشي ومحمد العدواني، وممثلي الأندية. وتطرق الحضور خلال الاجتماع الى مناقشة التعديلات التي طرأت على لائحة لجنة المسابقات للموسم 2020-2021، بالاضافة الى تحديد الزي الأساسي والاحتياطي لكل فريق قبل انطلاق الدوري.