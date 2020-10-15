الشباب تراجع عن تعيين الخليفي

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تراجع نادي الشباب عن تعيين الوطني طارق الخليفي مدرباً للفريق بشكل مؤقت وذلك بعد التأكد اصدار تأشيرة الدخول الخاصة بمدرب الفريق بوبانو سلافيلوف ومعاونه الى البلاد ووصوله اليوم من أجل الخضوع للعزل المنزلي لمدة 14 يوماً. وكان النادي أعلن قبل يومين عن تعيين الخليفي مؤقتاً لمدة شهر الى حين وصول المدرب المونتنيغري، ورحب المدرب الوطني بتولي المهمة. يذكر أن الوطني خالد الزنكي كان يشرف على تدريب الشباب خلال المواسم الثلاثة الماضية، قبل أن تتعاقد ادارة النادي مع الروماني فلورين مارين في يوليو الماضي، اذ وصل المدرب الى البلاد وأشرف على تدريبات الفريق مدة قصيرة قبل أن يتفق مع النادي على تسوية العقد في أغسطس من أجل الرحيل الى الدوري البحريني بعد تلقيه «عرضاً مغرياً» من نادي الرفاع الشرقي.