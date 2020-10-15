«بعد ما شربت مروقها»

آراء

أخيرا الحكومة حمرت العين ورفعت راية الحزم والشدة على المواطنين والمقيمين غير الملتزمين بالاجراءات الصحية والارشادات التي تطلبها وزارة الصحة. شخصيا أرى أن هذا القرار جاء متأخرا يعني بعد ما أجرى البعض الانتخابات الفرعية وكان حضورها بالالاف وبعضهم أقام الولائم أيضا للآلاف في مزرعته أو ديوانه، وكانت الحكومة تتفرج وكأن الامر لا يعنيها، والسؤال الذي يبحث عن إجابة: لماذا الحكومة غضت النظر عن هذه الفرعيات ولمصلحة من؟ والان تقوم بمنع المخيمات وأيضا إقامة الخيام أمام المنازل، بالرغم من أنها قد سمحت بإقامة الخيام أمام المنازل أليس هذا تخبطا بالإجراءات؟ وكذلك تطالب الحكومة من المواطنين وأصحاب المطاعم والأندية عدم استقبال الزبائن إلا بموعد مسبق مع أنها فتحت المجمعات والاندية وجميع الانشطة قبل ذلك، والان تلغي قراراتها وتأتي بقرارات معاكسة.

نحن مع الحزم في تطبيق القانون على الجميع، ولكن لابد أن تقوم الحكومة بالدراسة والتخطيط والوقوف على الآثار الناتجة عن اي قرار تتخذه، أما القرارات «المسلوقة» والتي تتخذ دون دراسة وخطط سيكون مصيرها الفشل بدليل كثرة التراجع بالقرارات من قبل الحكومة.

نقول في ظل هذا التخبط «السالفة شربت مروقها» من تجمعات وحفلات أعراس وانتخابات فرعية والآن الحكومة جاءت باتخاذ مثل هذه الاجراءات.

وبالختام أقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدعو الله سبحانه أن يبعد عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء وتعود الحياة كما كانت قبل جائحة كورونا إنه على كل شيء قدير.

