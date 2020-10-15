رجل الخيرات وعاشق الصلاة

آراء

يقول سبحانه وتعالى: (وأقم الصلاة إنَّ الصَّلاةِ تنهى عن الفحشاء والمُنكرِ ولذكرُ اللهِ أكبرُ واللهُ يعلمُ ما تصنعون) {العنكبوت: 45}. اقامة الصلاة غير آدائها، هي أن يكون لها انعكاسات في الحياة، فكلما ازداد ارتباطك بالله من خلالها شعَّ ذلك على المحيطين بك. هي سبب لنجاحك في الدنيا والآخرة، فاذا نجحت في اقامة الصلاة فذلك خير دليل حصولك النجاح في الدنيا والآخرة. هي الشعور بحضور الله في وعيك بحيث تسهم في صناعة شخصيتك الرافضة للفحشاء والمنكر وكل المعاصي، فهي عمل عبادي تربوي عملي، والحدّ الفاصل بين صلاة مقبولة واُخرى غير مقبولة، هو النتائج العملية التي تترتب عليها. جاءت الأحاديث الشريفة لتلقي ظلالاً من الرحمة والحنان على المُصلّي فتزيد في أمله وطمأنينته. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اذا قام العبد في صلاته نظر الله عزوجل اليه وأظلّته الرحمة من فوق رأسه الى أفق السماء، والملائكة تحفّه من حوله الى أفق السماء، ووكّل الله به ملكاً قائماً على رأسه يقول: {يا أيُّها المصَّلي (لو) تعلم من ينظر اليك ومن تُناجي ما التفت ولا زِلت من موضِعك أبداً». وفي الحديث النبوي الشريف: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الاّ بُعداً». انّ ذكر الله الأكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر هو المحرك لعوامل الخير وايحاءاته في نفوسنا نحن المصلين، فاذا لم يتحول الركوع والسجود والخشوع والخضوع في الصلاة الى حالة من التواضع يمشي بها المُصلّي بين الناس، ففي الصلاة خلل.

ويقول تعالى في صفة المؤمنين: (والذين هم على صلاتهم يُحافظون){المعارج: 34}. ان الحفاظ على أداء الصلاة في أوقاتها من أحبِّ الأعمال الى الله، لكن الحفاظ الأكبر هو أن لا يُضيعها المُصلي في الحياة فتكون مجرد طقس عبادي بلا منعكسات اجتماعية، أداء الصلاة في أوقاتها يُعلمنا الانضباط واحترام الأوقات والمواعيد، والحفاظ على تطبيقات الصلاة في الحياة يُعلمنا أن الصلاة اذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي بداهةً تأمر بالصلاح والمعروف، بما يعني أن صلاتك في خدمة حياتك...فالصلاة معراج المؤمن وعمود الدين، وفيها طابع الذِّكر لأنها عنوان لسكينة القلب واطمئنان البال والصَّلة بالله من خلالها (الصلاة)، لتتفجر معاني الخير والشعور بالمسؤولية، وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ان عمود الدين الصلاة وهي أول ما يُنظر فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر في عمله وان لم تصح لم يُنظر في بقية عمله». ورُوي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: «اذا صليت صلاة فريضة فصلِّها لوقتها صلاة مودِّعٍ يخاف أن لا يعود اليها أبدا، ثم اصرف ببصرك الى موضع سجودك، فلو تعلم من على يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك واعلم أنك قُدَّام من يراك ولا تراه».

ان الصلاة مشتملة على ما يتعلق بالكمالات النفسية ففيها التعود على الصبر، وعلى حُسن معاشرة المسلمين وذلك لأن المصلي بقف في صفوف الصلاة مع اخوانه المصلين في صلاة الجماعة وفي ذلك تهذيب للنفس، وتقويم للشخصية، وتدريب على التعامل مع الآخرين، ففي كل صلاة يقابل المصلي في المسجد أنواعاً مختلفة من الناس،فيعامل كل واحد بما يناسب في غير تكبر عليهم أو انتقاص من أقدارهم.

ونحن نعيش في ذكراك الثانية أبي الغالي المرحوم الحاج كاظم عبدالحسين وكانت حياتك العبادية التي عرفت بها، التقوى والورع والاخلاص وصدق النية، وكان جلُّ اهتمامك الصلاة وحِرصك على أدائها في أوقاتها حتى في أيام المرض وقبل رحيلك الى البارىء عزوجل كنت حريصاً على أدائها، وكنت دائم السؤال عن مواقيتها، حقّاً كنت تعشق الصلاة وكانت بحق قُرة عينك، الصلاة كانت عشقه الكبير وأكثر ما كان يوصينا فيه الاهتمام بأدائها في أوقاتها، وقد ربانا عملياً في تطبيق ذلك، وحتى في أواخر عمره ونحن جالسون معه عندما يحين موعد الصلاة يطلب منا الانصراف لأدائها في وقتها. وكان يؤكد علينا دائماً قولاً وفعلاً بأهمية الالتزام بالصلاة وأدائها في وقتها. كان يأخذنا الى المساجد منذ نعومة أظفارنا لأدائها جماعة. كم أنت كبير يا أبي وأنت تتألم على سرير المرض لا يفارق تفكيرك الصلاة ولا تنام الليل خوفاً من أن تفوتك صلاة الفجر.

دموعنا تنهمر على فراقك والألم يعتصر قلوبنا ويفتت فؤادنا، لقد رحلت ولن يرحل أثرك الطيب وخُلُقك النبيل وتعاملك الحسن، وما اهتمامنا وأداؤنا للصلاة الا بفضل تربيتك لنا فأنت النور الذي أضاء حياتنا والنبع الذي ارتوينا منه حباً وحناناً.

رحمك الله يا أبي وجزاك الله عنا خير الجزاء (اللهم اشكر لهما تربيتي وأثبهما على تكرمتي واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري) وانا على فراقك يا أبي لمحزونون. ورحم الله أم الخير أختنا الفاضلة أم سلمان وشاءت الأقدار أن يكون رحيلكما متقاربين. نسأل الله تعالى لكما الرحمة والغفران ويلهمنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

