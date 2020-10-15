سرطان الثدي.. التوعية أساس في الحد من مخاطره

مرأة

يأتي سرطان الثدي بعد سرطان الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء في الولايات المتحدة، اذ قد يصيب سرطان الثدي كلا من الرجال والنساء، الا أنه أكثر شيوعا بين النساء. وزادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض بشكل منتظم، ويرجع ذلك بشكل كبير الى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واستخدام طريقة علاج جديدة تراعي الحالة الفردية، والفهم الأفضل لطبيعة هذا المرض.

الأعراض

وتتضمن علامات سرطان الثدي وأعراضه فيما يلي:

كتلة أو تثخنا في الثدي يختلف عن الأنسجة المحيطة.

تغيرا في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

تغيرا في الجلد الموجود على الثدي.

الحلمة المقلوبة حديثة الظهور.

تقشرا أو توسفا أو تيبسا أو تساقطا في المنطقة المصطبغة من الجلد المحيط بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي.

احمرار جلد الثدي أو تنقيره، مثل جلد البرتقالة.

الأسباب

ويعرف الأطباء أن سرطان الثدي يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بطريقة غير طبيعية. تنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر لتتراكم، وتشكل كتلة أو ورما. وقد تنتشر الخلايا (تنتقل) من خلال الثدي الى العقد اللمفية، أو الى أجزاء أخرى من جسمك.

يبدأ سرطان الثدي عادة مع الخلايا الموجودة في القنوات المنتجة للحليب (السرطان اللبني العنيف). يمكن أن يبدأ سرطان الثدي أيضا في الأنسجة الغدية التي يطلق عليها اسم الفصيصات (السرطان الفصيصي الغزوي)، أو في خلايا أو أنسجة أخرى داخل الثدي. ولقد حدد الباحثون العوامل المرتبطة بنمط الحياة، والعوامل الهرمونية، والبيئية التي قد تزيد من خطر الاصابة بسرطان الثدي. ولكن ليس من الواضح السبب وراء اصابة بعض الأشخاص بالسرطان على الرغم من عدم وجود أي عوامل خطر تحيط بهم، بينما لا يصاب أشخاص آخرون يكونون معرضين لعوامل الخطر. ويحتمل أن يحدث سرطان الثدي بسبب التفاعل المعقد للتكوين الجيني وللبيئة التي تعيش فيها.

