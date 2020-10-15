مرأة

اذا قام طبيبك بتقييم التاريخ العائلي لديك وعوامل أخرى، وتأكد من ارتفاع خطر الاصابة بسرطان الثدي لديك، فعندئذ تشمل خيارات تقليل الخطر ما يلي:

الأدوية الوقائية (الوقاية الكيميائية). قد تساعد أدوية وقف هرمون الاستروجين على التقليل من خطر الاصابة بسرطان الثدي. وتشمل الخيارات تاموكسيفين ورالوكسيفين ايفيستا Evista. وقد أظهرت مثبطات الأروماتاز بعض الأمل في الحد من خطر الاصابة بسرطان الثدي لدى النساء المعرضات لخطر اصابة مرتفع. تحمل هذه الأدوية خطر الاصابة بآثار جانبية؛ لذلك يقتصر الأطباء وصف هذه الأدوية على النساء المعرضات لخطر اصابة مرتفع بسرطان الثدي. ناقشي الفوائد والمخاطر مع طبيبك.

يفضل الأشخاص الذين يتبعون نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي اختيار الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون على الزبدة، والأسماك على اللحوم الحمراء.

سرطان الثدي الوراثي

يقدر الأطباء ارتباط ما يقرب من 5 الى 10 في المئة من سرطان الثدي بالطفرات الوراثية التي تنتقل عبر أجيال العائلة. وحدد عدد من جينات الطفرات المتوارثة التي يمكن أن تزيد من احتمالية الاصابة بسرطان الثدي. أشهر هذه الجينات هي الجين 1 لسرطان الثدي BRCA1 والجين 2 لسرطان الثدي BRCA2، حيث يزيد كلاهما من خطر الاصابة بكل من سرطان الثدي والمبايض. واذا كان هناك تاريخ عائلي قوي للاصابة بسرطان الثدي أو أنواع أخرى من السرطان، فقد يوصي الطبيب باجراء اختبار دم للمساعدة في تحديد الطفرات المحددة في الجين BRCA أو الجينات الأخرى التي تنتقل عبر العائلة.

