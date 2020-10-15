خطوات تعزز الوقاية

مرأة

قد يسهم ادخال تغييرات في حياتك اليومية في الحد من خطر الاصابة بسرطان الثدي، لذا حاولي أن:

اسألي طبيبك عن فحص سرطان الثدي. تناقشي مع طبيبك عن موعد بدء فحوص واختبارات سرطان الثدي، مثل فحوص الثدي السريرية والتصوير الاشعاعي للثدي. تحدثي مع طبيبك حول فوائد ومخاطر الفحص. ومن خلال العمل معا، يمكنكما أن تقررا أنسب استراتيجيات فحص سرطان الثدي لك.

1- يمكنك الكشف على ثدييك من خلال الفحص الذاتي للوعي بهما. قد تختار النساء الكشف على أثدائهن بتفقدها في بعض الأحيان خلال الفحص الذاتي للثدي للوعي بهما. واذا كان هناك أي تغيير، مثل ظهور كتل أو غيرها من العلامات غير الطبيعية في الثدي، فتحدثي مع الطبيب فورا.

الوعي بالثدي قد لا يقي من سرطان الثدي، ولكن قد يساعدك في فهم التغيرات الطبيعية التي تحدث لثدييك بشكل أفضل وفي تحديد العلامات أو الأعراض غير العادية.

2- مارسي الرياضة معظم أيام الأسبوع. اسعي الى ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة في اليوم على الأقل في معظم أيام الأسبوع. واذا لم تمارسي الرياضة في الآونة الأخيرة، فاسألي طبيبك عن امكانية ممارسة الرياضة وابدئي ببطء.

3- قللي من العلاج بالهرمونات في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث. فقد يزيد الجمع بين العلاج بالهرمونات من خطر الاصابة بسرطان الثدي. تحدثي مع طبيبك حول مزايا ومخاطر العلاج بالهرمونات. تعاني بعض النساء علامات وأعراضا مزعجة خلال فترة انقطاع الطمث، وبالنسبة لهؤلاء النساء، قد تكون زيادة خطر الاصابة بسرطان الثدي مقبولة من أجل تخفيف علامات انقطاع الطمث وأعراضه. وللحد من خطر الاصابة بسرطان الثدي، استخدمي أقل جرعة ممكنة من العلاج بالهرمونات لأقصر مدة زمنية.

4- حافظي على وزن صحي. اذا كان وزنك صحيا، فلتسعي للمحافظة على وزنك. واذا كنت بحاجة لانقاص وزنك، فاسألي طبيبك عن الاستراتيجيات الصحية لتحقيق ذلك. قللي من عدد السعرات الحرارية التي تتناولينها يوميا وزودي ببطء من ممارسة التمارين الرياضية.

5- اختاري نظاما غذائيا صحيا. قد تقل الاصابة بسرطان الثدي لدى النساء اللاتي يتبعن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي وتستكمله بزيت الزيتون البكر الخالص ومزيج من المكسرات.

6- الجراحة الوقائية. قد تختار النساء المعرضات لخطر اصابة مرتفع بسرطان الثدي استئصال أثدائهن السليمة جراحيا (عملية استئصال الثدي الوقائية). وقد يخترن أيضا ازالة المبيضين السليمين (عملية استئصال المبيض الوقائية) للحد من خطر الاصابة بكل من سرطان الثدي وسرطان المبيض.

