الشوفان يحمي من المرض

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سجلت الأبحاث والدراسات معدلات مرتفعة كل عام من الاصابة بمرض سرطان الثدي.

وفي اطار اجراء تلك الدراسات العلمية الحديثة، تبين أن هناك بعض الأطعمة الغذائية التي تحمي جسم المرأة من مرض سرطان الثدي، والتي من أبرزها تناول حبوب الشوفان. ومن أشهر هذه الدراسات العلمية التي تم اجراؤها حديثا، هي دراسة أميركية أجريت في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. أكدت هذه الدراسة أن تناول النساء والفتيات، خصوصا بفترة المراهقة، لحبوب الشوفان، يعمل على حمايتهن من التعرض للاصابة بمرض سرطان الثدي مع تقدم العمر. حيث تحتوي حبوب الشوفان على كميات عالية من المركبات النباتية المفيدة التي تقي من الاصابة بسرطان الثدي.

وأوضحت الدراسة أن حبوب الشوفان من أكثر الأطعمة الغذائية الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات، والعديد من المركبات النباتية المهمة التي تقي من خطر الاصابة بسرطان الثدي. وبينت الدراسة أيضا أن حبوب الشوفان لديها القدرة على تجديد خلايا الثدي الثلاثية وحمايتها من التحويل الى خلايا سرطانية مميتة. هذا فضلا عن دور حبوب الشوفان في تحسين توازن افراز هورمون الأنسولين في الجسم. كما أن هناك بعض النتائج التي تشير الى أن الألياف الغذائية الموجودة بحبوب الشوفان، تعمل على تخفيض نسبة افراز هرمون الاستروجين في الدم. حيث أن ارتفاع هورمون الاستروجين يعزز بدوره من نمو بعض الخلايا السرطانية في الثدي.

بعد اجراء هذه الدراسة وغيرها من الدراسات والأبحاث العلمية الأخرى، فقد أوصى الأطباء جميع الفتيات في سن المراهقة بضرورة تناول حبوب الشوفان بشكل مستمر حتى يقل لديهن خطر الاصابة بمرض سرطان الثدي. كذلك، ينصح الأطباء جميع النساء في عمر الثلاثين والأربعين ومرحلة مابعد سن اليأس بتناول حبوب الشوفان، لأن نسبة الاصابة لديهن بالمرض تكون أكبر. ويمكنك تناول حبوب الشوفان عن طريق خلطها مع السلطات، أو طهي شوربة الشوفان أو صنع البسكويت من الشوفان، أو حتى يمكنك اضافتها لأصناف الدجاج واللحوم.

