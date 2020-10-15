كيفية الوقاية من سرطان الثدي

مرأة

الحفاظ على وزن صحي: تفيد الدراسات ان زيادة الوزن تزيد من خطر الاصابة بسرطان الثدي في سن اليأس. ويعود ذلك الى أن زيادة الدهون في جسم المرأة بعد انقطاع الطمث يزيد من مستوى هرمون الاستروجين والذي تمثل زيادته في الجسم احدى أسباب الاصابة بسرطان الثدي. كما أن زيادة الدهون في الجسم ترفع من مستوى الأنسولين في الدم مما قد يؤدي الى الاصابة بنوع آخر من سرطان الثدي.

النشاط البدني الدائم: تشير الدراسات الى وجود علاقة وثيقة بين زيادة النشاط البدني وتقليل مخاطر الاصابة بسرطان الثدي. يفيد الباحثون بأن النشاط البدني والحركة لمدة ساعتين أسبوعيا تقلل من خطر الاصابة بسرطان الثدي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث. فقد لوحظ ان المرأة التي تتمتع بأعلى نشاط بدني يقل لديها خطر الاصابة بسرطان الثدي بنسبة 20% عن غيرها من النساء. وقد يرجع هذا الى ان النشاط البدني يقوي الجهاز المناعي ويقلل افراز الأنسولين والهرمونات التناسلية كما أن النشاط البدني عامل أساس في الحفاظ على وزن صحي. يوصي الاطباء بممارسة أي نشاط رياضي او بدني خفيف لمدة 30 دقيقة يوميا لضمان الحصول على وقاية من خطر الاصابة بسرطان الثدي.

الرضاعة الطبيعية: من أفضل الطرق لمكافحة الاصابة بسرطان الثدي قبل أو بعد انقطاع الطمث هي الرضاعة الطبيعية. ويرجع ذلك الى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من فعالية مستقبلات هرموني الاستروجين والبروجيسترون التي تزيد من خطر الاصابة بسرطان الثدي. تفيد الدراسات بأن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن لمدة تزيد عن ستة أشهر تنخفض لديهم احتمال الاصابة بسرطان الثدي بنسبة 32% مقارنة بالنساء اللواتي لا يرضعن أطفالهن. كما أشارت الدراسة أنه كلما زادت فترة الرضاعة الطبيعية، قلت نسبة الخطر.

