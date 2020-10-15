التغذية الملائمة خلال العلاج وبعده

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التغذية الملائمة خلال وبعد علاج سرطان الثدي بمناسبة الشهر الوطني للتوعية بسرطان الثدي (أكتوبر) National Breast Cancer Awareness Month.

ما الأكل الصحي؟

الأكل الصحي يعني تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية التي يحتاجها جسمك للحصول على الطاقة وللحفاظ على صحة جيدة .تشمل هذه المواد الغذائية البروتينات، النشويات، الدهون، المياه، الفيتامينات والمعادن التي تؤثر على جهاز مناعتك، مزاجك، ومستوى طاقتك.

ما زال الباحثون يدرسون آثار تناول غذاء غير صحي على سرطان الثدي وخطر تكراره. فليس هناك طعام أو نظام غذائي يمكن أن يمنع ك من الاصابة بسرطان الثدي ولكن الوزن الزائد هو عامل خطير للاصابة بسرطان الثدي.

ما الأكل الصحي خلال فترة العلاج؟

الأكل الجيد يساعدك على البقاء قوية من خلال اعطاء جسمك العناصر الغذائية الضرورية له، خاصة البروتينات والوحدات الحرارية.

صحتك العامة ووزنك قبل التشخيص لهما دور مهم وكذلك الحال بالنسبة لنوع، كمية وطول فترة العلاج. ولكن حتى خلال هذه الفترة، تستطيعين الاستمرار في التمتع بالطبخ وبالأكل.

أما بحال نقصان الشهية أو الاحساس بالغثيان والتقيؤ، هنا بعض النصائح:

لتتجنبي الغثيان والتقيؤ:

- تناولي النشويات مثل البسكوت الناشف، الكورن فلاكس أو الكعك.

- تناولي السكاكر بنكهة الحامض أو النعناع.

- تجنبي الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والأطعمة والحلوى ذات الروائح القوية.

- تجنبي تناول الطعام أو الشراب الا بعد الشعور بأن المعدة مرتاحة.

لتتجنبي نقصان الشهية:

- تجنبي شرب السوائل قبل الطعام لعدم الشعور بالشبع.

- تناولي طعاما متنوعا قدر الامكان.

- بامكانك التفنن بالطبخ بزيادة التوابل، الأعشاب اليابسة والبهارات التي تستطيعين تحملها، لاضافة نكهات جديدة على الطبق، مما يساعد على فتح الشهية.

- تناولي عدة وجبات صغيرة من الطعام، برفقة العائلة والأصدقاء.

ما أهمية الأكل الصحي بعد فترة العلاج؟

الأكل الصحي والنشاط الرياضي، عنصران مهمان بعد علاج سرطان الثدي أيضا.

لتجنب تكراره، اتبعي نظام غذائي وحياتي صحي، بالمحافظة على الوزن الملائم وممارسة النشاطات الرياضية مثل المشي والركض الخفيف.

فضلا عن ذلك، فان متابعة نظاما غذائيا صحي يساعد جسمك على اعادة بناء قوة العضلات والتغلب على الآثار الجانبية مثل فقر الدم أو التعب.

ما أهمية التغذية في الحد من مخاطر سرطان الثدي؟

برهنت الدراسات العلمية أن النظام الغذائي وحده ليس «السبب» أو «العلاج» لسرطان الثدي. ولكن اتباع نظاما غذائيا غني بالأحماض الدهنية الأوميغا ثلاثه (Omega 3 Fatty Acid)، بالألياف، الفاكهة والخضار وقليل بالدهون المشبعة أو المهدرجة (trans fatty acids)، قد يخفف من أخطار سرطان الثدي.

ما أهم المصادر الغذائية للبروتين؟

السمك وثمار البحر.

- الدواجن واللحوم.

- الألبان والأجبان.

- الحليب ومشتقاته.

- البيض.

- الحبوب والبقول.

