حرب «الناخبين الكبار» تندلع بين بايدن وترامب

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واشنطن - الوكالات: دخلت الحملات الانتخابية الأميركية في طور جديد يتمثل في التركيز على المسنين الذين منحوا في عام 2016 اصواتهم لترامب، لكن بعضهم يميل حاليا على ما يبدو للديموقراطيين وعاد مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن الذي يقاتل بشراسة من اجل الحصول على اصوات المسنين في ولاية فلوريدا الى الولاية ليقول لحشد من كبار السن ان الرئيس دونالد ترامب يعتبرهم «عبئا» و«يمكن نسيانهم». وجاءت زيارة بايدن للولاية التي يحتدم فيها الصراع بعد يوم من زيارة ترامب الجمهوري لها، في اول فعالية له خارج واشنطن منذ تشخيص اصابته بـ«كوفيد-19».وقال بايدن الذي كان يتحدث امام نحو 50 شخصا في مركز اجتماعي بمقاطعة برووارد في جنوب فلوريدا ان ترامب رفض بتهور الخطر الذي شكله الفيروس على السكان المهددين.وقال بايدن «بالنسبة لدونالد ترامب، انتم عبء، يمكن نسيانكم، انت في الواقع لا احد.. هكذا يرى كبار السن هكذا يراكم».

وحطم التصويت المبكر قبل يوم الانتخاب في 3 نوفمبر الأرقام القياسية في انحاء الولايات المتحدة، اذ ادلى اكثر من 11.8 مليون ناخب بأصواتهم الى الآن، من بينهم اكثر من 1.6 مليون ناخب في فلوريدا بحسب بيانات مشروع الانتخابات في جامعة فلوريدا. واتهم بايدن (77 عاما) ترامب (74 عاما) بأنه يريد تقليص برنامج مزايا الضمان الاجتماعي للمتقاعدين، وهو اتهام نفته حملة ترامب مرة اخرى قائلة ان بايدن يحاول «اخافة كبار السن لدواع سياسية».

وأظهر استطلاع رأي لرويترز/ ابسوس ان مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن حافظ على تقدمه بفارق ملحوظ على الرئيس دونالد ترامب في ولاية ميشيغان، الا ان المنافسة بين الاثنين متقاربة جدا في ولاية كارولينا الشمالية. واستطلعت رويترز/ابسوس آراء الناخبين المحتملين في 6 ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وكارولينا الشمالية وفلوريدا وأريزونا، والتي ستلعب دورا محوريا في تحديد فوز ترامب بولاية ثانية او وصول بايدن للبيت الأبيض. وجاءت نسبة تأييد بايدن 51% مقابل 43% لترامب، وهي نتائج مماثلة لما كان عليه الحال في الأسبوع الماضي. وأظهر استطلاع اجرته مؤخرا شبكة «ان بي سي» وصحيفة «وول ستريت جورنال» ان بايدن يتقدم على ترامب في نوايا التصويت لدى المسنين بـ27 نقطة بواقع 62% مقابل 35%، فيما منحه استطلاع لشبكة «سي ان ان» مع «اس اس آر اس» تقدما بفارق 21 نقطة لدى هذه الشريحة.ونشرت جامعة «فلوريدا اتلانتيك» استطلاعا لآراء الناخبين المحتملين في الولاية، اظهر حصول بايدن على 51% من نوايا التصويت مقابل 47% لترامب.

وسخر ترامب من جديد من نائب الرئيس السابق الذي يلقبه «جو النعسان» مؤكدا انه لا يجذب «أي شخص تقريبا».وكتب ترامب في تغريدة «كان اليوم سيئا بشكل خاص بالنسبة لجو النعسان» وكان ترامب يشير الى هفوتين ارتكبهما بايدن الأولى نسيانه اسم السيناتور ميت رومني عند حديثه عن «السيناتور الذي كان في طائفة المورمون (جماعة دينية)، والذي كان حاكما لولاية ماساشوستس» والثانية عند اعلان بايدن الذي كان سيناتورا لأكثر من 35 عاما انه «ديموقراطي فخور مرشح لمجلس الشيوخ» قبل ان يستدرك ويقول «مرشح للرئاسة».

