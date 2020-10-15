هل تعكس الاستطلاعات ما ستقرره النتائج؟

عربيات ودوليات

قبل 3 أسابيع من انتخابات 2020، تشير الاستطلاعات، الى تقدم المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 10.6 في المئة من اصوات الناخبين، بينما كان يتقدم الأسبوع الماضي، بنسبة 8.3 في المئة.

ومع ذلك، على المراقب ان يتوخى الحذر بشأن ما يراه في استطلاعات الرأي، اذ يمكن ان يتغير الكثير في الأسابيع الثلاثة المتبقية، كما ان استطلاعات الرأي تقيس تفوق احد المرشحين في التصويت الشعبي فقط. وتنجح استطلاعات الرأي عادة في قياس مرشح الأميركيين المفضل في التصويت الشعبي، لكنها قد تخفق في تحديد رجل البيت الأبيض وفقا لقواعد المجمع الانتخابي، فالانتخابات الأميركية ليست مباشرة، بل تعتمد نظاما غير مباشر يختار بموجبه الأميركيون اعضاء المجمع الانتخابي المخصصين لكل ولاية على حدة.

ويحتاج مرشح الرئاسة في الولايات المتحدة الى الفوز بغالبية اصوات اعضاء المجمع الانتخابي، وعددها 538، لضمان الوصول الى البيت الأبيض.

وفي المجمع الانتخابي يمثل كل ولاية عدد من المندوبين، يساوي عدد اعضائها في الكونغرس بمجلسيه، اضافة الى 3 مندوبين عن العاصمة واشنطن، وحين يفوز اي مرشح بغالبية اصوات ولاية ما يحصل تلقائيا على جميع عدد المندوبين المخصص لها، وهو ما يجعل الفوز بولايات معينة اهم من الفوز بغيرها.

ويبرز هنا دور الولايات المتأرجحة في حسم نتيجة السباق الرئاسي، ما يفسر سعي المرشحين الحثيث لاقامة تجمعات انتخابية في ولايات مثل اريزونا وفلوريدا وميشغان وأوهايو وبنسلفانيا وويسكونسن.

وحين فاز ترامب في انتخابات 2016، لم يكن حينها الرئيس الأميركي الأول الذي يصل الى البيت الأبيض بفضل اصوات المجمع الانتخابي رغم خسارته التصويت الشعبي، اذ سبقه في ذلك عدة رؤساء من بينهم جورج بوش الابن في انتخابات عام 2000، حين فاز بأصوات المجمع الانتخابي على حساب المرشح الديموقراطي آل غور، الذي فاز وقتها بالتصويت الشعبي.

