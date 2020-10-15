مرشحة ترامب للمحكمة العليا «تملك بندقية»

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واشنطن - الوكالات: أكدت ايمي كوني باريت، القاضية التي رشحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا انها ستفصل معتقداتها الدينية الخاصة عن اي احكام قضائية ستصدرها.

وقالت لأعضاء مجلس الشيوخ المسؤولين عن تأكيد تعيينها «لا يمكن للقضاة ان يستيقظوا ذات صباح ويقولوا: لدي هدف في حياتي، احب او اكره الأسلحة النارية، احب او اكره الاجهاض، وفرض ارادتهم» وبعد تعرضها لعدد كبير من الأسئلة بعد اليوم الأول المخصص للبيانات العامة اعترفت القاضية باريت بأنها تملك بندقية وتتمسك بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية. ورفضت باريت الاجابة على الأسئلة المتعلقة بالاجهاض على وجه التحديد، مشيرة الى انه سيكون من غير المناسب ان يوضح المرشح مسبقا كيف سيبت في القضايا المعروضة على المحكمة وذكرت «لايمكنني التعبير عن آرائي بشأن القضايا او ان التزم مسبقا» بنتيجة معينة. وأكدت ان قرارها بأن يكون لها عائلة كبيرة متعددة الأعراق وأن تجعل الايمان جزءا اساسيا من حياتهم هو خيار خاص. وأوضحت باريت للجنة القضائية بمجلس الشيوخ: «أنا ملتزمة بسيادة القانون».

وقد احجمت باريت عن التعليق على حقوق المثليين وبعد الالحاح عليها رفضت اعطاء اجابة واضحة بينما تعهدت بعدم التمييز في الأحكام. وقالت باريت «لم افرق قط على اساس التفضيل الجنسي» مشيرةً الى التمييز العنصري، ووصفت كليهما بـ البغيضين».

وبدأت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الاستماع الى باريت وهى العملية التي من المقرر ان تستمر لمدة يومين حيث سيتمكن النواب خلال تلك العملية من توجيه الأسئلة للقاضية، التي ستحل محل روث بادر غينسبيرغ، ايقونة الجناح الليبرالي للمحكمة، التي توفيت الشهر الماضي بعد معركة مع السرطان وسيتاح لكل عضو في مجلس الشيوخ وقت طويل لاستجواب القاضية.

واذا تم تعيين القاضية باريت فعليا ستضم المحكمة العليا ستة قضاة محافظين من اصل تسعة، وهي اكثرية متينة يمكن ان تحافظ على تأثير دونالد ترامب على الولايات المتحدة حتى بعد انتهاء رئاسته.

